المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على جنوب اليمن ويثير توتراً مع السعودية حول استقلال محتمل

سيطرت القيادة العسكرية في جنوب اليمن، المدعومة من الإمارات، بشكل كامل على جميع المحافظات الجنوبية، في خطوة قد تمهد لإعلان استقلال الجنوب لأول مرة منذ عام 1960. وأفاد تقرير حديث أن نحو 10,000 جندي من المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) انتشروا الأسبوع الماضي في محافظتي حضرموت الغنية بالنفط والمهره الحدودية مع عمان، اللتين لم تكن تحت سيطرتهم سابقًا.

وبذلك أصبح المجلس الانتقالي يسيطر على جميع المحافظات الثمانية التي كانت تشكل جنوب اليمن سابقًا. وواجهت عمان في البداية مطلب إزالة علم الجنوب على حدودها، لكنها تراجعت لاحقًا.

ويُعتبر هذا التطور ضربة كبيرة للسعودية، التي اضطرت لسحب قواتها من القصر الرئاسي ومطار عدن، فيما هُزمت القوات المدعومة من الرياض داخل الحكومة المعترف بها دوليًا. وتفككت التحالفات الهشة بين حزب الإصلاح المدعوم من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

الرئيس اليمني رشاد العليمي، المقيم في الرياض، دعا المجلس الانتقالي للعودة إلى قواعده محذرًا من أن خطواته تزعزع استقرار الدولة وتخلق واقعًا موازياً. في المقابل، سيطر قادة المجلس على شركة النفط الكبرى في اليمن، "بترو-مسيلة".

ويبحث المجلس الانتقالي احتمال منح محافظتي تعز ومأرب وضع دولة تابعة لضمان أمنهما، فيما تبقى إمكانية إعلان الاستقلال المباشر خطوة سياسية خطيرة. التحليلات تشير إلى أن المجلس قد يسعى لتنظيم استفتاء شعبي في المستقبل القريب.

ووصف المحللون هذه التطورات بأنها نقطة تحول كبيرة منذ 2015، مع احتمال أن تؤدي إلى توتر بين الإمارات والسعودية بسبب المخاوف من تهديد الأمن الإقليمي.