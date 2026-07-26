التصعيد في اليمن: هل فتحت إيران جبهة البحر الأحمر عبر الحوثيين؟

مع تصاعد المواجهة العسكرية في اليمن والبحر الأحمر، تتزايد التقديرات بأن الساحة اليمنية تتحول مجدداً إلى إحدى أبرز جبهات الصراع الإقليمي المرتبط بالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. ويرى محللون أن الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد أهداف بحرية وسعودية تتجاوز الحسابات اليمنية الداخلية، وتعكس توجهاً إيرانياً لاستخدام الجماعة كورقة ضغط استراتيجية في معركة الممرات البحرية، بما في ذلك باب المندب، وهو ما يثير مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

تقديرات: طهران تدفع نحو توسيع ساحة المواجهة

بحسب تقديرات باحثين ومراقبين يمنيين، فإن الحوثيين ينظرون إلى التطورات الإقليمية الحالية باعتبارها فرصة لتعزيز مكانتهم كقوة إقليمية، بينما يبقى قرار ضبط مستوى التصعيد مرتبطاً بطهران أكثر منه بصنعاء. ويرى محللون أن استهداف الملاحة السعودية أو الموانئ الحيوية في البحر الأحمر قد يشكل جزءاً من محاولة إيرانية لرفع كلفة الضغوط العسكرية عليها، عبر توسيع مسرح العمليات وإرباك حركة التجارة والطاقة في المنطقة. في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى أن هذا المسار قد يحمل مخاطر كبيرة على إيران نفسها إذا أدى إلى توحيد المواقف الإقليمية ضدها.

السعودية تحاول احتواء التصعيد

في المقابل، تشير تقديرات صادرة عن باحثين في الشأن اليمني إلى أن الرد السعودي لا يزال محسوباً، ويهدف إلى توجيه رسائل ردع دون الانجرار إلى حرب شاملة. وتركز الضربات، وفق هذه التقديرات، على مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين، مع استمرار محاولات الرياض تجنب مواجهة إقليمية واسعة، رغم التحذيرات من أن أي تصعيد إضافي قد يدفعها إلى التحرك ضمن إطار إقليمي أوسع.

تبادل للهجمات وادعاءات متبادلة

ميدانياً، شهدت الساعات الأخيرة تبادلاً للهجمات بين الحوثيين والقوات الداعمة للحكومة اليمنية. وأُعلن عن غارات استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في محافظات مأرب والجوف والحديدة، فيما أعلنت الجماعة أنها نفذت هجمات بصواريخ باليستية ومسيّرات استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع. وحتى الآن، لم تصدر السعودية تأكيداً رسمياً بوقوع أضرار في تلك المنشآت. كما ربط الحوثيون عملياتهم بالضربات التي استهدفت الحديدة، مؤكدين استمرار ما يصفونه بـ"الحصار البحري" على السعودية.

الحوثيون يتمسكون بخيار التصعيد

أكدت قيادة الحوثيين تمسكها بالعمليات العسكرية ضد السعودية، معتبرة أنها تأتي في إطار الضغط لإنهاء الحصار المفروض على اليمن. وفي الوقت نفسه، شددت سلطات الجماعة الإجراءات الأمنية، وحذرت المواطنين من تصوير أو نشر مشاهد الغارات الجوية، فيما أعلنت أن التصعيد السعودي لن يدفعها إلى التراجع، بل إلى مواصلة العمليات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.

الحكومة اليمنية: الحوثيون يخدمون الأجندة الإيرانية

من جهته، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الحوثيين بخدمة المصالح الإيرانية على حساب اليمن، مؤكداً استمرار التنسيق مع التحالف والشركاء الدوليين لحماية الممرات البحرية وردع التهديدات. كما بحث كبار المسؤولين العسكريين اليمنيين مع قيادة التحالف تطورات الجبهات ومستوى الجاهزية في ظل التصعيد المتبادل.

إيران تنفي مسؤوليتها وتدعو للحوار

في المقابل، أكدت طهران أن الأزمة اليمنية لا يمكن حلها عسكرياً، ودعت إلى العودة إلى مسار الحوار وتنفيذ خريطة الطريق السياسية. ونفى مسؤولون إيرانيون مسؤولية بلادهم عن التصعيد في باب المندب، معتبرين أن جذور الأزمة تعود إلى النزاع القائم بين اليمن والسعودية، مع إعلان استعداد إيران للمساعدة في أي جهود تفاوضية بين الجانبين.