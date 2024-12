بعد تحرير المعارضة السورية سجناء "مسلخ صيدنايا": مشاهد من المكان المرعب

حرر اليوم (الاثنين) سجناء سجن صيدنايا الواقع شمال دمشق على يد المعارضة السورية. كان السجن سيئ السمعة في جميع أنحاء سوريا والشرق الأوسط باعتباره "سجن الرعب"، حيث يعاني السجناء من انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوقهم الإنسانية - بما في ذلك التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة والسجن في ظروف غير إنسانية.

كما تم اعتقال السجناء السياسيين في هذا السجن. وفي توثيق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر بعض السجناء المحررين وهم لا يصدقون بأن نظام بشار الأسد قد سقط. وفي الخلفية، يمكنكم رؤية صيحات الفرح للسجناء، فضلاً عن الظروف القاسية التي تسود هناك.

كما نشرت المعارضة السورية مقطع فيديو يظهر "مكبس الجثث" داخل أسوار السجن. وبحسب الادعاء - بعد إعدام السجناء شنقاً، يأخذون الجثة إلى سرير خاص على شكل مكبس، حيث يقومون بسحق الجثة حتى تصبح مسطحة مثل الملاءة، ويتم دفن بقايا الجثة بعد وضعها في كيس وإلقاءها خارج السجن.

ويظهر توثيق آخر مجموعة من السجناء السياسيين - يدعي أحدهم أنه كان من المفترض إعدامه في غضون ساعات قليلة.

العدد الدقيق للسجناء الذين بقوا في السجن غير واضح - لكن التقارير تشير إلى أن 30 ألف شخص قد سُجنوا هناك منذ عام 2011. وقدرت منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2017 أنه: "تم إعدام ما بين 5000 إلى 13000 شخص دون محاكمة في صيدنايا بين سبتمبر/أيلول 2011 و ديسمبر/كانون أول 2015."

كما أنه، بحسب الخارجية الأميركية، تم بناء محرقة في السجن كانت تستخدم لحرق جثث المعدومين، بهدف إخفاء أدلة الإعدامات الجماعية التي شهدها السجن.