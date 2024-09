موجة ثانية لانفجار أجهزة اتصال حزب الله: ثلاثة قتلى ومئات الإصابات جراء انفجارات أجهزة اتصال في أنحاء لبنان

بعد 24 ساعة من انفجارات أجهرة البيجر أفادت وسائل إعلامية عربية ورويترز عن سماع انفجارات إضافية في أنحاء لبنان، بينها الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت. كما سمعت أصوات سيارات الإسعاف في أنحاء المدينة. وذكر مصدر لرويترز أن أجهزة الاتصال التي انفجرت حاليا ليست بايجر وإنما أجهزة اتصال من نوع آخر.

وتحدثت مصادر إعلامية لبنانية عن مقتل ثلاثة في موجة الانفجارات الثانية، وذكر موقع "الحدث" السعودي عن مئات لإصابات بتفجيرات أجهزة اتصالات وأجهزة البصمات والنظارات الخاصة بصواريخ "الكورنيت".وأضاف "الحدث" نقلا عن مصادر بأن ضرر تفجيرات اليوم كان أكبر على العناصر بسبب حجم جهاز الاتصال "الووكي توكي".

وسمعت الانفجارات في الضاحية ببيروت بالتوازي مع جنازة نجل عضو البرلمان اللبناني من قبل حزب الله علي عمار.

وذكرت قناة الحدث السعودية عن إصابة عدد من الأشخاص في الضاحية ومناطق العزية وصرفند جنوب لبنان جراء انفجار أجهزة اتصال، وذكر تقرير لبنان عن تسجيل انفجارات في بيوت عديدة، واحترق منزل في منطقة شارع السيد هادي، كما احترقت عدة مركبات.

في حين نقلت رويترز عن مسؤول أمني قال إن أجهزة الاتصال التي انفجرت اليوم اشتراها حزب الله قبل خمسة أشهر بنفس الوقت الذي اشترى فيه أجهوة البيجر التي انفجرت أمس.

وعلى صعيد متصل أبلغت مصادر لموقع "كل العاصمة" الإخباري التابع للمعارضة السورية، إن الحكومة السورية أصدرت بلاغا إلى كافة القوى الأمنية والوحدات العسكرية، بضرورة إيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية وفصل لوحات المفاتيح واستخدام الاتصالات الأرضية.

