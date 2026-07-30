عشرات المقاتلين والقادة في كتيبة صَبَر بلواء جفعاتي قرروا اليوم (الخميس) التخلي عن قاعدة "شديه تيمن" بعد قرار القيادة العليا في الكتيبة بتخريب وتدمير رموز فصيلية تحتوي على مضمون ضد "الشباب" في إحدى الفصائل. قبل مغادرتهم، تركوا السلاح في زاوية الفصيل.

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توثيقات مختلفة تظهر عشرات الجنود وهم يغادرون القاعدة ويغنون معًا . ويدّعون أن قائد الكتيبة أمر بهدم زاوية تذكارية كانت في المكان.

في الجيش يبذلون جهودًا لإعادتهم إلى القاعدة.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، بدأ عدد من الجنود في كتيبة قتالية بمغادرة قاعدتهم دون إذن من قادتهم؛ وذلك بعد قرار قائد الكتيبة إزالة لافتات تتعلق بأحداث غير مألوفة، تخص تقليد "الشابات القدامى" في الكتيبة. يتم التحقيق في الحدث ومعالجته من قبل القادة. هذا حدث لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي وما هو متوقع من جنوده."