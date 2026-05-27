من هو محمد عودة؟ أهم تفاصيل عملية اغتيال خليفة عزالدين الحداد

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل محمد عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي داخل مدينة غزة، بعد أيام قليلة فقط من توليه المنصب.

وقال كاتس إن عودة، الذي وصفه بأنه “القائد الرابع للجناح العسكري لحماس”، قُتل خلال العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك، معتبرًا أن العملية تمثل “ضربة كبيرة لمحاولات حماس إعادة بناء قدراتها العسكرية”.

كما أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في بيان مشترك أن الغارة استهدفت عدة مبانٍ في قلب مدينة غزة كانت تُستخدم، بحسب البيان، كمخابئ لمحمد عودة ومساعديه، وذلك بعد “متابعة استخباراتية استمرت لأشهر”.

وأضاف البيان أن عودة يُعد من آخر القيادات العسكرية البارزة في حماس التي شاركت في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر، وكان يشغل سابقًا منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للحركة.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “الشرق الأوسط”، فقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية المبنى الذي كان يوجد فيه عودة في حي الرمال بمدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى إلى دمار واسع في الموقع والمناطق المحيطة به.

كما أفادت التقارير بأن غارة ثانية نُفذت بعد وقت قصير على شقة سكنية أخرى مرتبطة بأحد مساعدي عودة، وأسفرت عن إصابات بين عدد من الأشخاص، بينهم قيادي ميداني في جهاز الاستخبارات التابع للجناح العسكري لحماس.

وكان محمد عودة قد تولى قيادة الجناح العسكري للحركة خلفًا لعز الدين الحداد، الذي أعلنت إسرائيل مقتله قبل نحو عشرة أيام في غارة جوية أخرى. ووفق الرواية الإسرائيلية، لعب عودة دورًا محوريًا في جمع المعلومات والتنسيق الميداني والتخطيط لهجوم السابع من أكتوبر.

وتأتي العملية في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة داخل قطاع غزة، مع استمرار المواجهات والتصعيد الأمني في القطاع.