"الصواريخ لا تحقق الأهداف": الرئيس اليمني يهاجم قيادي حماس

سُرّب تسجيل لمكالمة هاتفية بين الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم حركة حماس خالد مشعل إلى وسائل الإعلام العربية يوم الثلاثاء. وأعرب صالح في المكالمة عن استيائه من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، معتبراً ذلك "ذريعة لإسرائيل لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".

خلال المحادثة، قال مشعل لصالح إن "لحماس مطلبين من الدول العربية قُبيل قمتهم، وهما وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة".

الرئيس اليمني السابق أجاب أن الصواريخ التي يطلقها حماس تؤذي الشعب الفلسطيني، فهي لا تحقق الأهداف ولن تفعل شيئاً للإسرائيليين.

وأضاف صالح: "أنتم تطلقون الصواريخ لكي تجد إسرائيل ذرائع لمهاجمة الشعب الفلسطيني. تحدثت معك كأخ وتحدثت مع زملائك، أوقفوا إطلاق الصواريخ".

صلاح أيضاً كان على حق عندما قال: "قل لي كم قتلوا هم؟ منذ أن بدأت العمليات وحتى اليوم، خمسة أشخاص. وعندكم من البارحة وحتى اليوم 285 قتيلاً".