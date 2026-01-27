تقرير : حزب الله يحجم صلاحيات قيادي بارز مقرب من نصر الله واشتعال صراع داخلي

أفادت العربية نقلا عن مصادر خاصة بأن قيادة حزب الله بدأت في إعادة هيكلة مؤسسات الحزب، شملت تقليص دور وفيق صفا، المسؤول عن "وحدة الارتباط والتنسيق"، وتحديد مهامه في الحقل الأمني فقط.

وجاء القرار وسط توتر داخلي، حيث أبدى صفا انزعاجه وهدد بالاستقالة من جميع مهامه، مكتفياً بالبقاء في منزله. ويعد صفا من أبرز الشخصيات في الحزب، حيث كان له دور مهم في متابعة العلاقات مع الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ومن بينها "التيار الوطني الحر"، وله صلات قديمة مع النائب جبران باسيل.

وكانت هناك توجهات لاستبداله بالمسؤول السابق عن "الوحدة 3300" الملقب بـ"الحاج ساجد"، لكن القيادة عدلت عن هذا القرار وأبقت على صفا في منصبه مؤقتاً.

وقالت المصادر إن حزب الله يشهد بلبلة داخل صفوف قياداته، في وقت تعمل شورى الحزب بقيادة الأمين العام نعيم قاسم على إعادة ترتيب الهيكل القيادي لمواجهة التحديات الراهنة.