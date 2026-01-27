تقرير : حزب الله يحجم صلاحيات قيادي بارز مقرب من نصر الله واشتعال صراع داخلي

تقليص دور وفيق صفا يأتي ضمن إعادة هيكلة يقودها نعيم قاسم وسط بلبلة داخلية في صفوف الحزب

i24NEWS
دقيقة 1
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله - أرشيفAP Photo/Hassan Ammar

أفادت العربية نقلا عن مصادر خاصة بأن قيادة حزب الله بدأت في إعادة هيكلة مؤسسات الحزب، شملت تقليص دور وفيق صفا، المسؤول عن "وحدة الارتباط والتنسيق"، وتحديد مهامه في الحقل الأمني فقط.

وجاء القرار وسط توتر داخلي، حيث أبدى صفا انزعاجه وهدد بالاستقالة من جميع مهامه، مكتفياً بالبقاء في منزله. ويعد صفا من أبرز الشخصيات في الحزب، حيث كان له دور مهم في متابعة العلاقات مع الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ومن بينها "التيار الوطني الحر"، وله صلات قديمة مع النائب جبران باسيل.

Video poster
تصريحات نعيم قاسم تحمل رسائل تحذيرية لإسرائيل بعد منح حزب الله العراقي الضوء الأخضر للتدخل العسكري

وكانت هناك توجهات لاستبداله بالمسؤول السابق عن "الوحدة 3300" الملقب بـ"الحاج ساجد"، لكن القيادة عدلت عن هذا القرار وأبقت على صفا في منصبه مؤقتاً.

وقالت المصادر إن حزب الله يشهد بلبلة داخل صفوف قياداته، في وقت تعمل شورى الحزب بقيادة الأمين العام نعيم قاسم على إعادة ترتيب الهيكل القيادي لمواجهة التحديات الراهنة.

