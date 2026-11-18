أشعلت الفنانة المصرية يسرا اللوزي نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قارنت بين عادات الطعام لدى المصريين وأبناء بلاد الشام، معتبرة أن السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين يمنحون جودة الطعام وطريقة إعداده اهتماماً أكبر، مقارنة بما وصفته بميل المصريين إلى تناول ما هو متاح بسهولة.

وبدأت موجة الجدل عقب انتشار مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني للوزي، تحدثت فيه عن علاقتها بالطعام وتأثرها بأصولها الشامية من جهة والدتها، موضحة أن ثقافة الطعام في بلاد الشام لا تقوم على الكميات بقدر اهتمامها بجودة المكونات وتفاصيل التحضير.

وأشارت الفنانة إلى أنها لا تمانع تناول وجبة بسيطة، مثل طبق فول أو وجبة من أحد المطاعم الشعبية، لكنها تفضل أن تكون معدّة بعناية وبطريقة جيدة، مؤكدة أن اهتمامها بجودة الطعام لا يرتبط بسعره أو بمكان تقديمه.

"المصريون بيستسهلوا".. العبارة التي فجّرت الجدل

وكانت العبارة الأكثر إثارة للانتقادات في حديث اللوزي قولها إن أبناء بلاد الشام يحرصون على اختيار طعامهم والاهتمام بتفاصيل إعداده، على عكس المصريين الذين «بيستسهلوا وبياكلوا أي حاجة قدامهم».

وضربت مثالاً بوجبة الشاورما، مشيرة إلى أن السوريين يهتمون بطريقة إعدادها وجودة مكوناتها، حتى عندما يتعلق الأمر بوجبة سريعة ومنتشرة في الشوارع.

وأضافت أن هذا الاهتمام بالتفاصيل الغذائية انعكس على ذوقها واختياراتها الشخصية، بحكم نشأتها المتأثرة بجذورها العائلية الشامية.

الفول والكشري في مواجهة الشاورما السورية

وسرعان ما انتقلت تصريحات الفنانة من إطار الحديث عن التفضيلات الشخصية إلى سجال إلكتروني بين مصريين وسوريين، إذ اعتبر عدد من المتابعين المصريين أن المقارنة تنطوي على تعميم غير دقيق، ولا تعكس تنوع المطبخ المصري وغناه بالأطباق الشعبية والتقاليد الغذائية المتوارثة.

ودافع معلقون عن المطبخ المصري، مستحضرين أطباقاً مثل الفول والطعمية والكشري، ومؤكدين أن الاهتمام بجودة الطعام ليس حكراً على شعب دون آخر، وأن لكل مطبخ خصوصيته ومذاقاته وطرقه في التحضير.

في المقابل، رأى آخرون أن اللوزي لم تقصد التقليل من المطبخ المصري، وإنما تحدثت عن تجربة شخصية وعادات غذائية اكتسبتها من عائلتها، معتبرين أن تصريحاتها لا تستحق كل هذا التصعيد.

كما دعا متابعون إلى عدم تحويل الاختلاف في الأذواق إلى هجوم شخصي على الفنانة، أو إلى نقاش يتجاوز الطعام ليطال الأصول والانتماءات الوطنية.

وامتد السجال إلى صفحات ومجموعات متخصصة في توثيق التراث الغذائي المصري، حيث تباينت الآراء بشأن ما إذا كانت المقارنة التي طرحتها اللوزي مجرد تعبير عن اختلاف العادات الغذائية، أم أنها تضمنت حكماً عاماً لا ينصف المطبخ المصري.

وهكذا، تحولت تصريحات عابرة عن جودة الطعام إلى معركة افتراضية بين عشاق الفول والكشري وأنصار الشاورما السورية، في سجال جديد يثبت أن الحديث عن الطعام في العالم العربي قد يتجاوز حدود المذاق، ليصل سريعاً إلى الهوية والتراث والاعتزاز بالمطبخ المحلي.