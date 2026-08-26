صحفية كردية تكشف للإذاعة العبرية "السبب الحقيقي" لدمج القوات الكردية بالجيش السوري

لمار أركندي: الهدف هو منع أي موطئ قدم تركي في سوريا

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قوات من الأمن العام في حلب خلال الاشتباكات مع قسد في الأشرفية والشيخ مقصود ، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026
قوات من الأمن العام في حلب خلال الاشتباكات مع قسد في الأشرفية والشيخ مقصود ، سوريا، الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني 2026AP Photo/Ghaith Alsayed

انضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري: قالت الصحفية الكردي من شمال سوريا، لمار أركندي، إن قرار حلّ القوات الكردية ودمجها في حكومة الشرع السورية يهدف إلى تعزيز أمن الكرد ومنع أي موطئ قدم تركي في سوريا.

وفي حديثٍ مع الإذاعة العبرية، قالت أركندي إن الكرد يدركون أن سوريا تتجه نحو الفوضى، وأنهم سيواجهون خطراً حقيقياً في حال غياب جيش يحميهم. وأضافت:" اميركا وفرنسا هي راعية لهذا الاندماج وبمباركة دولية" مشيرة إلى أن هذه الدول ستحمي الكرد.

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