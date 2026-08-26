صحفية كردية تكشف للإذاعة العبرية "السبب الحقيقي" لدمج القوات الكردية بالجيش السوري

انضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري: قالت الصحفية الكردي من شمال سوريا، لمار أركندي، إن قرار حلّ القوات الكردية ودمجها في حكومة الشرع السورية يهدف إلى تعزيز أمن الكرد ومنع أي موطئ قدم تركي في سوريا.

وفي حديثٍ مع الإذاعة العبرية، قالت أركندي إن الكرد يدركون أن سوريا تتجه نحو الفوضى، وأنهم سيواجهون خطراً حقيقياً في حال غياب جيش يحميهم. وأضافت:" اميركا وفرنسا هي راعية لهذا الاندماج وبمباركة دولية" مشيرة إلى أن هذه الدول ستحمي الكرد.