مقتل جندي إسرائيلي إثر إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي متأثرًا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال البلاد.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن الجندي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا، مشيرًا إلى إبلاغ عائلته بالحادثة. وأضاف أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في ملابسات الواقعة، على أن تُحال النتائج لاحقًا إلى النيابة العسكرية لاتخاذ القرار المناسب.