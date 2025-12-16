مقتل جندي إسرائيلي إثر إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال البلاد
الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بعد وفاة الجندي متأثرًا بجراحه
i24NEWS
دقيقة 1
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي متأثرًا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال البلاد.
وذكر المتحدث باسم الجيش أن الجندي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا، مشيرًا إلى إبلاغ عائلته بالحادثة. وأضاف أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في ملابسات الواقعة، على أن تُحال النتائج لاحقًا إلى النيابة العسكرية لاتخاذ القرار المناسب.
