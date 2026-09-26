إسرائيل تنفق مبلغ 35 مليون شيكل على الشركات ضحايا الابتزاز والجرائم المنظمة

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن إطلاق برنامج تجريبي بقيمة 35 مليون شيكل لدعم الشركات المتضررة من الابتزاز والجرائم المنظمة. يبدأ البرنامج، الخميس الوشيك، ويستمر لمدة شهرين تقريبًا في مرحلته الأولى.

يهدف البرنامج إلى تعويض أصحاب الأعمال الذين تكبدوا أضرارًا مادية نتيجة لمحاولات الابتزاز، في حال عدم تغطية تأمينهم لهذه الأضرار. وتتولى إدارة ضريبة الأملاك التابعة لهيئة الضرائب الإسرائيلية إدارة البرنامج، وسيتم تقييم فعاليته، لا سيما فيما يتعلق بقدرته على تمكين أصحاب الأعمال من مواصلة أعمالهم وتعزيز تعاونهم مع جهات إنفاذ القانون.

تعتزم الحكومة توفير الحماية المالية للتجار والمزارعين وأصحاب الأعمال الذين يرفضون دفع الأموال للمنظمات الإجرامية. وحث وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، المتضررين على عدم الامتثال لمطالب الدفع، مؤكدًا لهم أن الدولة ستوفر لهم الدعم المالي في حال تعرضهم لأي إجراءات انتقامية. إن ظاهرة أموال الحماية، التي يشار إليها بانتظام في إسرائيل بمصطلح "بروتكتسيا" أو "الرعاية الإجرامية"، كانت لسنوات عديدة مشكلة مهمة بشكل خاص لبعض الشركات والعمليات الزراعية، وخاصة في النقب والجليل.