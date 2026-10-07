عزّز الجيش الإسرائيلي الإجراءات الأمنية حول قواعد سلاح الجو في جنوب البلاد، عقب محاولة تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني، وسط مخاوف إسرائيلية من احتمال وقوع هجوم "محاكاة" يستهدف قواعدها، وفق تقرير إسرائيلي.

وقال المراسل العسكري القناة يوسي يهوشواع، في تقرير بثته القناة الإسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي غيّر مستوى الاستعداد حول قواعده الجنوبية، تحسبًا لاحتمال استخدام طائرات مسيّرة في تنفيذ هجمات ضدها.

وبحسب التقرير، يرتبط القلق أيضًا بقرب عدد من قواعد سلاح الجو الإسرائيلية في الجنوب من التجمعات البدوية، إضافة إلى ما وصفه التقرير بوجود خلايا تهريب تستخدم طائرات مسيّرة لنقل كميات من الأسلحة عبر الحدود المصرية.

ونقل يهوشواع عن مصادر أمنية أن محاولة استهداف قاعدة جوية في بريطانيا دفعت الأجهزة الإسرائيلية إلى إعادة تقييم إجراءات حماية القواعد، خشية أن تحاول جهات أخرى تقليد أسلوب الهجوم باستخدام الطائرات المسيّرة.

وقال إن "من يعرف مواقع قواعد سلاح الجو في جنوب إسرائيل يدرك أنها قريبة جدًا من البلدات البدوية"، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تتابع عمليات تهريب أسلحة باستخدام طائرات مسيّرة من الأراضي المصرية.

تحذير من هجمات مقلّدة

وأشار التقرير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على تعديل ترتيباته الأمنية تحسبًا لاحتمال استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف بعض القواعد، معتبرًا أن تقليد أساليب الهجوم التي استخدمتها جهات أخرى، بما فيها إيران، لا يتطلب قدرات استثنائية.

وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، قد حذّر خلال اجتماع الكابينت الأخير من وجود ما وصفه بـ"بنى تحتية عسكرية" ومحاولات لتشكيل "كتائب عسكرية" في بعض مناطق التجمعات البدوية في النقب.

وبحسب يهوشواع، يرى المسؤولون الأمنيون أن الشاباك بحاجة إلى تكثيف نشاطه في هذا الملف، بالتزامن مع رفع مستوى الحماية حول قواعد سلاح الجو في الجنوب.