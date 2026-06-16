نشر أول: بعد أن أفيد في الأسبوع الماضي عن صفقة سياسية بين عضوي الكنيست موشيه غافني وأحمد الطيبي، أعلن حزب "عوتسما يهوديت" أنهم سيسحبون هذا الأسبوع "قانون المؤذن" من التصويت. رغم أن القانون قد تم إدراجه رسمياً في جدول أعمال الكنيست، إلا أنه لن يُطرح غداً (الأربعاء) للتصويت.

هذه الخطوة تأتي رغم وعد صريح من حزب "يسرائيل بيتنو" بالتصويت لصالح القانون. في الائتلاف يدعون: القانون لم يُسحب، ومن المتوقع أن يُطرح مرة أخرى للتصويت الأسبوع المقبل.

وفقًا لتفاصيل قانون المؤذن، يُقترح تحديد حظر على إنشاء وتشغيل نظام مكبرات الصوت في المساجد، إلا إذا تم الحصول على تصريح لذلك وتعيين صاحب وظيفة تكون مهمته التأكد من أن التشغيل يتم وفقًا لتعليمات التصريح. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح منح الشرطي صلاحية الدخول إلى المكان الذي ارتُكبت فيه المخالفة من أجل إيقافها، وتحديد أن الإنشاء أو التشغيل خلافًا للقانون هو مخالفة إدارية يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات.