أثارت زيارة المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إيلا واوية، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «الكابتن إيلا»، إلى مدرسة في جنوب لبنان، عاصفة سياسية وإعلامية حادة في لبنان. واليوم (الاثنين)، أدان حزب الله وجهات في الساحة السياسية اللبنانية الزيارة أيضًا.

تطرّق النائب عن حزب الله إيهاب حمادة، وهو أيضًا عضو في لجنة التربية النيابية، إلى ذلك في مقابلة مع قناة «المنار»، واصفًا الزيارة بأنها «انتهاك للحقوق وعمل عدائي تجاه الأطفال، ولا سيما في يوم الاستقلال». وأشار حمادة إلى أن وزير التربية اللبناني يتابع القضية ومن المتوقع أن يصدر بيانًا رسميًا بشأنها.

في المقابل، وُجّهت اتهامات خطيرة إلى إدارة المدرسة والقرية المسيحية بأسرها بالتعاون مع إسرائيل. وأفادت مصادر في وزارة التربية والتعليم اللبنانية بأن الزيارة لم يُبلَّغ عنها للسلطات، كما هاجم حمادة مديرة المدرسة بسخرية، متسائلًا عما إذا كانت تعتبر وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية الجهة التي يتعين عليها إبلاغها. في المقابل، أوضحت بلدية دبل، التي زارتها واوية، أن الزيارة جرت قبل نحو شهر من دون تنسيق مسبق أو موافقة من إدارة المؤسسة التعليمية.

سارع كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية أيضًا إلى إدانة الحدث. واتهم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إسرائيل باستخدام الأطفال لأغراض دعائية، وقال إن «إقحام التلاميذ في عرض عسكري ودعائي يشكل انتهاكًا لحرمة المدارس وحقوق الأطفال». وأضاف: «لا يحق لقوة احتلال أن تستغل أطفالنا لتجميل الاحتلال أو فرض سيطرتها على أهلنا في الجنوب». ودعا رئيس لجنة التربية في البرلمان، حسن مراد، الحكومة إلى فتح تحقيق فوري لمعرفة كيف أمكن تنظيم الزيارة والجهات التي ساعدت في إتمامها.

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يُذكر أن وأوية كشفت أمس، في منشور نشرته بمناسبة عيد استقلال لبنان، أنها زارت مدرسة في قرية دبل المسيحية جنوب البلاد، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وقالت إن الزيارة جرت قبل نحو 20 يومًا، التقت خلالها بالتلاميذ وتحدثت معهم عن آمالهم في السلام ومستقبل آمن.

في مقطع فيديو ومنشور نشرتهما على منصة «إكس»، توجهت واوية إلى المواطنين اللبنانيين قائلة: «لبنان الأرز، لبنان فيروز والأخوين رحباني، لبنان الجبال والقرى الجميلة... وطن يستحق السلام والأمن والحياة».

وأضافت: «في زيارتي الأخيرة إلى جنوب لبنان، رأيت جمال الأرض، لكن الأجمل من كل شيء كان الأمل في عيون الأطفال وأحلامهم البسيطة بمستقبل آمن وأيام أفضل». وفي الختام، تمنت للبنان استقلالًا كاملًا: «الحرية والكرامة والسلام، وأن تكون قرارات الحرب والسلام بيد الدولة اللبنانية وحدها. لأن لبنان يستحق أن يكون وطنًا للأحلام، لا ساحة للحروب».