تقرير: الموساد يحقق في اختفاء مسؤول في حركة حباد في أبو ظبي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد أعضاء البعثة اليهودية في الإمارات مفقود منذ الأربعاء المنصرم، مما أثار تقارير تفيد بأنه ربما يكون قد اختطف أو قُتل على يد عملاء مرتبطين بإيران. ووفقًا لموقع "والا" الإخباري، فإن "الموساد وأجهزة المخابرات الإماراتية تحقق في الاختفاء المشبوه لمسؤول في حركة حاباد في أبو ظبي"

لم يعط مبعوث حركة حباد، ومقره أبو ظبي، أي علامة على الحياة لعدة أيام، مما أثار مخاوف جدية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تتحدث عن احتمال وقوع عملية اختطافه أوقتله، ولم يتصل تسفي كوغان، بأسرته أو أحبائه في الأيام الأخيرة. فيما لم تعلن السلطات بعد عن مزيد من التفاصيل حول القضية، بسبب حساسية التحقيق الجاري.

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ويأتي هذا الاختفاء في سياق متوتر بشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية بالفعل تنبيهًا بالسفر. وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد حذر بالفعل من “نشاط إرهابي فعلي في الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل خطراً جسيماً على الإسرائيليين المقيمين في البلاد أو الذين يزورونها”.

لا ينطبق هذا التحذير على المسافرين العابرين، على الرغم من أنه يوصى بعدم مغادرة منطقة المطار عند الاتصال.

وقالت امرأة إسرائيلية تعيش بالقرب من الحاخام المفقود لـi24NEWS: "كان هو وزوجته منخرطين بشكل كبير في المجتمع. لقد نظموا الأحداث وأمسيات السبت والوجبات. أناس هادئون ولطيفون حقًا"وأضافت"إنه لأمر صادم أن يحدث شيء كهذا في مثل هذا المكان الآمن". وأكدت: "أعتقد أنه إذا كان قد تم اختطافه بالفعل أو قتله، لا سمح الله، فإن ذلك لم يحدث في مسكننا. هناك كاميرات في كل مكان هنا. لا بد أن ذلك حدث في مكان آخر".

إن هذا الاختفاء القسري المحتمل لحاخام حسيدي في الإمارات من شأنه أن يمثل تصعيدًا مثيرًا للقلق في المنطقة، وهو أمر حساس بشكل خاص منذ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في إطار اتفاقيات إبراهيم.