تقرير: الموساد يحقق في اختفاء مسؤول في حركة حباد في أبو ظبي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد أعضاء البعثة اليهودية في الإمارات مفقود منذ الأربعاء المنصرم، مما أثار تقارير تفيد بأنه ربما يكون قد اختطف أو قُتل على يد عملاء مرتبطين بإيران. ووفقًا لموقع "والا" الإخباري، فإن "الموساد وأجهزة المخابرات الإماراتية تحقق في الاختفاء المشبوه لمسؤول في حركة حاباد في أبو ظبي"

لم يعط مبعوث حركة حباد، ومقره أبو ظبي، أي علامة على الحياة لعدة أيام، مما أثار مخاوف جدية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تتحدث عن احتمال وقوع عملية اختطافه أوقتله، ولم يتصل تسفي كوغان، بأسرته أو أحبائه في الأيام الأخيرة. فيما لم تعلن السلطات بعد عن مزيد من التفاصيل حول القضية، بسبب حساسية التحقيق الجاري.

https://x.com/i/web/status/1860328913840537714