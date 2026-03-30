تعزيزات عسكرية سورية على الحدود اللبنانية تشمل صواريخ وطائرات مسيرة

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية–اللبنانية شملت راجمات صواريخ، وحدات مقاتلين أجانب، صواريخ وطائرات مسيّرة من نوع "شاهين"، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة استنفار عشائري لعشائر موالية لحزب الله، لتعزيز الأمن وتأمين الحدود في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأشار المرصد إلى أن التعزيزات وصلت من منطقة القصير لتعزيز انتشار الجيش السوري على طول الشريط الحدودي، وسط مخاوف من أي تصعيد محتمل قد يجر المنطقة نحو مواجهة أوسع.