تعزيزات عسكرية سورية على الحدود اللبنانية تشمل صواريخ وطائرات مسيرة

تعزيزات الجيش السوري والطائرات المسيّرة "شاهين" تزيد من التوتر على الحدود اللبنانية

i24NEWS
دقيقة 1
قوات الأمن الحكومية السورية، في المقدمة، تمنع مقاتلين بدو، في الخلفية، من دخول محافظة السويداء، في قرية بصر الحرير، جنوب سوريا، الأحد 20 يوليو/تموز 2025. AP Photo/Omar Sanadiki

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية–اللبنانية شملت راجمات صواريخ، وحدات مقاتلين أجانب، صواريخ وطائرات مسيّرة من نوع "شاهين"، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة استنفار عشائري لعشائر موالية لحزب الله، لتعزيز الأمن وتأمين الحدود في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأشار المرصد إلى أن التعزيزات وصلت من منطقة القصير لتعزيز انتشار الجيش السوري على طول الشريط الحدودي، وسط مخاوف من أي تصعيد محتمل قد يجر المنطقة نحو مواجهة أوسع.

