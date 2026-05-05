أثار تقرير حديث صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تطورات جديدة في التحقيق بحادث تحطم طائرة الرحلة MU5735 التابعة لشركة تشاينا إيسترن إيرلاينز، التي سقطت عام 2022 وأودت بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 132 شخصًا.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن المعطيات المستخرجة من مسجل بيانات الطيران تشير إلى احتمال أن يكون الحادث ناتجًا عن تدخل بشري متعمد داخل قمرة القيادة، بعد رصد إغلاق يدوي لإمدادات الوقود إلى محركي الطائرة قبل لحظات من فقدان السيطرة.

وأوضح خبراء أن البيانات تظهر نقل مفاتيح الوقود إلى وضع الإيقاف بشكل متعمد، دون تسجيل أي محاولة لاحقة لإعادة تشغيل المحركات، ما يعزز فرضية التعمد في الحادث.

كما أفادت تقارير إعلامية بوجود مؤشرات على حدوث صراع داخل قمرة القيادة بين الطيارين قبيل التحطم، في حين لم تصدر السلطات في الصين حتى الآن تقريرًا نهائيًا يحدد أسباب الحادث، مشيرة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن الوطني.

وتُعد هذه الحادثة من أكثر كوارث الطيران دموية في الصين خلال العقود الأخيرة، ولا تزال تثير تساؤلات واسعة على المستوى الدولي بشأن ملابساتها الحقيقية.