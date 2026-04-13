الشرطة الإسرائيلية تعتقل "المُحَكِم" في عالم الجريمة بالمجتمع العربي

مالك حريري، شخصية محورية في منظمة الجريمة حريري المعروف بـ "المحكم" في عالم الجريمة المنظمة، و11 من أعضاء المنظمة، تم اعتقالهم الليلة (الاثنين) بشبهة تورطهم في قضية واسعة النطاق تتعلق بالابتزاز تحت التهديد بملايين الشواقل، زرع عبوات ناسفة وإقامة علاقات مع منظمات إرهابية.

في ختام تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية "اليمار"، وبعد انتقاله إلى المرحلة العلنية عقب بناء قاعدة أدلة لارتكاب جرائم جنائية خطيرة ضد أعضاء التنظيم، الذي يُعد من أكبر منظمات الإجرام في البلاد وكبار مسؤوليه، داهمت قوات كبيرة من الشرطة والجيش منازل المشتبه بهم في أم الفحم، الطيبة، كفر قاسم ونابلس، واعتقلتهم.

في إطار القضية التي أديرت خلال الأشهر الأخيرة بقيادة وحدة التحقيقات المركزية ، تبيّن أن أعضاء المنظمة الإجرامية وكبارها ابتزوا سكان المناطق في منطقة السامرة بالتهديد، وطلبوا من الضحايا دفع مبالغ تصل إلى ملايين الشواكل، ووفقًا للشبهات استخدموا عبوات ناسفة وبذلك أثاروا الرعب في حياتهم.

عندما داهمت الشرطة منازل المتورطين في هذه الحادثة، أجرت تفتيشًا دقيقًا وصادرت بنادق هوائية، وجهاز تحكم عن بعد، ومواد يُشتبه في كونها مخدرات خطيرة، وملحقات أسلحة. كما صادرت أكثر من 80 ألف شيكل نقدًا وعدة سيارات، من بينها سيارة BMW. نُقل المشتبه بهم إلى مركز شرطة SY لاستجوابهم، وسيُحالون لاحقًا إلى المحكمة، حيث ستطلب الشرطة تمديد احتجازهم لاستكمال التحقيق في قضيتهم.

أكد قائد منطقة "يهودا والسامرة" في الشرطة الإسرائيلية موشيه فينتسي أن الحرب ضد منظمات الجريمة في المجتمع العربي تتجاوز حدود المناطق، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بارتباط هذه التنظيمات بما وصفها بـ"منظمات إرهابية" أو ترسيخ وجودها في مناطق الضفة الغربية.

وقال فينتسي إن أي محاولة للتعاون بين الجريمة المنظمة والإرهاب “ستواجه برد حازم ودقيق”، مضيفاً أن الشرطة ستواصل العمل في مختلف المناطق، بما في ذلك المدن المختلطة والضفة الغربية، لملاحقة المتورطين.وأشار إلى أن الجهود تتركز على تفكيك الروابط بين “أموال الإرهاب والجريمة”، إضافة إلى مكافحة سرقة المركبات والاتجار بالأسلحة، ومنع أي نشاط قد يهدد أمن المواطنين.

من جهته، شدد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي على أن الشرطة تخوض “معركة بلا هوادة” ضد منظمات الجريمة، مؤكداً الاستمرار في استهداف قيادات هذه الشبكات وبناها الاقتصادية وقدراتها التنفيذية. وأضاف أن تفكيك هذه التنظيمات بشكل كامل يمثل هدفاً مركزياً للأجهزة الأمنية، مؤكداً مواصلة العمل “بحزم” لتحقيق هذا الهدف.