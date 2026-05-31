بورصة الأسماء.. موقع عبري يرشّح أسماء لقيادة كتائب القسام

تشهد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مرحلة إعادة ترتيب داخلية في هيكل القيادة العسكرية، في ظل سلسلة اغتيالات طالت قيادات بارزة خلال الحرب الأخيرة، وفق تقرير نشره موقع "والا" العبري.

وجاء في التقرير، أن الحركة باتت تبحث عن قائد جديد للذراع العسكري بعد مقتل اثنين من أبرز قادتها الميدانيين، ما فتح الباب أمام سباق غير معلن داخل صفوفها لملء هذا المنصب الحساس.

وبحسب التقرير، فإن من بين الأسماء المطروحة لتولي القيادة الجديدة عددًا من قادة الألوية في قطاع غزة، أبرزهم قادة حاليون في ألوية غزة وخان يونس وشمال القطاع، والذين يُعتبرون من القيادات الميدانية البارزة داخل الهيكل العسكري للحركة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الشخصيات تمتلك خبرة قتالية طويلة، وتلعب أدوارًا مركزية في إدارة العمليات الميدانية.

كما أشار التقرير إلى وجود اسم إضافي يُوصف داخل الحركة بأنه "شخصية غامضة ومؤثرة" ذات تاريخ عسكري وأمني طويل، وقد نجا من عدة محاولات اغتيال سابقة نفذتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة. ووفق مصادر داخل الحركة نقل عنها التقرير العبري، فإن هذه الشخصية تُعد من أقدم العناصر في المنظومة العسكرية لكتائب القسام.

في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، في وقت كشفت فيه مصادر انه يوجد لا أوامر للجيش الإسرائيلي باحتلال مناطق جديدة فيه، رغم حديث نتنياهو عن 70% من غزة بدلا من 60% التي تسيطر عليها إسرائيل اليوم.