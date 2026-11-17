الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترصد أساليب جديدة لتهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية، بينها استخدام عناقيد بالونات، فيما تكشف بيانات الشرطة ضبط أكثر من 650 قطعة سلاح ومئات آلاف الطلقات في المنطقة الجنوبية خلال العام الأخير.

بعد الطائرات المسيّرة والأنفاق، تواجه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة أسلوباً جديداً ومقلقاً لتهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية، يتمثل في استخدام عناقيد من البالونات لنقل شحنات أسلحة ومحاولة تجاوز الحدود.

وعلى امتداد نحو 309 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية الأردنية، التي تشهد محاولات متكررة لتهريب أسلحة غير قانونية، تتطور أساليب المهربين باستمرار، في مؤشر على أن الوسائل البسيطة والتقنيات القديمة قد تكون فعالة أحياناً في محاولات اجتياز الحدود.

14 قطعة سلاح في شحنة مربوطة ببالونات قرب ديمونا

وسُجلت إحدى هذه المحاولات مؤخراً في منطقة ديمونا، بالقرب من وادي بنيامين، حيث أحبطت قوات الأمن محاولة تهريب شحنة رُبطت بعنقود من البالونات، وضُبط بداخلها 14 قطعة سلاح، بينها بنادق من طراز كلاشنيكوف ومسدسات.

وتعكس هذه المحاولة تنوع الوسائل التي يلجأ إليها المهربون، بالتوازي مع استمرار الجهود الأمنية لمراقبة الحدود الشرقية ومنع نقل الأسلحة غير القانونية.

إخفاء الأسلحة تحت الأرض في منطقة ناؤوت حوفاف

وفي موازاة النشاط الأمني على الحدود، تواجه قوات إنفاذ القانون في منطقة روتيم جنوباً أساليب مبتكرة أخرى يستخدمها تجار الأسلحة لإخفاء قطع سلاح قد تُستخدم في أنشطة إجرامية أو عمليات إرهابية.

وفي عملية مشتركة نفذها مقاتلو الحرس الوطني الجنوبي التابع لحرس الحدود، بالتعاون مع محققي مركز شرطة عيّارات وبمشاركة وحدة الكلاب البوليسية، جرى تفتيش منطقة ناؤوت حوفاف، المعروفة أيضاً باسم رامات حوفاف.

واستلزم العثور على الأسلحة الحفر في أعماق الأرض، حيث عثرت القوات على 14 مسدساً، وأربع بنادق من طراز «إم 16»، وثلاث مخازن للبنادق، إلى جانب صندوقين من الذخيرة عيار 5.56 ملم.

ضبط أكثر من 650 قطعة سلاح في المنطقة الجنوبية

وتكشف بيانات شرطة المنطقة الجنوبية عن حجم الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وانتشار الأسلحة خلال العام الأخير، إذ جرى ضبط أكثر من 650 قطعة سلاح، وما يزيد على ربع مليون طلقة ذخيرة في أنحاء المنطقة.

كما سجل العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 153% في عدد لوائح الاتهام المقدمة، وزيادة بنسبة 31% في عدد الاعتقالات، مقابل انخفاض بنسبة 19% في عدد الملفات الجنائية التي فُتحت.

وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق المواجهة الأمنية مع شبكات تهريب السلاح والجريمة، في وقت تتنوع فيه أساليب المهربين، من استخدام الطائرات المسيّرة والبالونات إلى إخفاء الأسلحة تحت الأرض، ما يجعل حماية الحدود والمناطق المفتوحة تحدياً أمنياً واستخباراتياً متواصل