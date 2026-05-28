أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شاب يبلغ من العمر (17 عامًا) من مدينة اللد، بشبهة تنفيذ جريمة قتل بدافع قومي بحق الزوجين روسلان وأولغا بريخودكو، اللذين عُثر على جثتيهما في منطقة مفتوحة ضمن نطاق المجلس الإقليمي جِزر بين تل أبيب والقدس يوم الجمعة.

وبحسب مصدر في الشرطة نقلته صحيفة "هآرتس"، تم اعتقال الشاب يوم أمس من قبل الشاباك ووحدة التحقيقات المركزية في منطقة المركز، على خلفية الاشتباه بتورطه في الجريمة. كما أشارت التحقيقات إلى أن شقيق المشتبه به كان قد تورط في السابق في عملية دهس وقعت في وسط البلاد وأسفرت عن مقتل إسرائيلي.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا حول العثور على جثتي الزوجين في منطقة مفتوحة قرب بلدة مشمار أيالون، بعد أن انقطع الاتصال بهما منذ خروجهما في نزهة صباح يوم الحادث. وأفادت التحقيقات الأولية بأن فرضية "القتل والانتحار" التي طُرحت في البداية تم استبعادها لاحقًا، بعد العثور على سلاح الزوج في خزنة داخل منزلهما، بينما لم يُعثر حتى الآن على السلاح المستخدم في العملية.