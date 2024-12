تمرد في السلطة الفلسطينية؟ فوضى في جنين، وطولكرم بالطريق

على وشك الانفجار؟ لا تزال أصداء نشاط الآجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، أمس (السبت)، في جنين، والذي تم خلاله اغتيال قائد كتيبة جنين، تتردد في الأصداء. وقال أنور رجب المتحدث باسم قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية لوكالة "وفا" إن "الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة خلال العملية".

وأضاف أن "هذه العمليات استهدفت ’المخالفين للقانون’، في إطار الجهود المبذولة لحفظ النظام في جنين ومخيم جنين ". وادعى رجب: "خلال النشاط، تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من إبطال مفعول عشرات العبوات الناسفة المزروعة في شوارع المدينة، وتنفيذ عدد من عمليات الاعتقال ومصادرة سيارة مفخخة وكانت محاولة لنقلها إلى المدينة، بهدف تفجيرها هناك وإلحاق الضرر بالناشطين الأمنيين".

وأكد أن "المسلحين ما زالوا يطلقون النار ويلقون القنابل اليدوية من منطقة المستشفى في المدينة". وأضاف: "فوجئنا أيضاً بكمية ونوعية الأسلحة التي يستخدمها المسلحون - خاصة وأن الأجهزة الأمنية لا تمتلك أسلحة من هذا النوع". وبحسب قوله، فإن هذه الجماعات لا تمثل الأمة، وهي تتصرف بطريقة غير وطنية وخارجة عن الأخلاق والنضال التاريخي والوطني للفلسطينيين. وأضاف المتحدث: "وراء هذه المجموعات قوة هدفها ضرب الاستقرار الفلسطيني وسلام السكان".

https://x.com/i/web/status/1868008094015606873