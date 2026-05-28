محلل إسرائيلي يكشف "أخطر" ما في عودة قطر إلى طاولة المفاوضات!

رأى تحليل نُشر في صحيفة "هآرتس" أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة يُعد أحد المفاتيح الأساسية لدفع المفاوضات بين طهران وواشنطن، في وقت تتزايد فيه أهمية الدور القطري كوسيط بين الطرفين.

وبحسب التحليل، فإن إيران تربط تقدم المفاوضات بالحصول على جزء من أموالها المجمّدة، والتي تُقدّر بنحو 24 مليار دولار، وتعتبرها شرطًا أساسيًا لبناء الثقة واستمرار الحوار.

كما يشير المقال إلى أن قطر تعزز موقعها كوسيط رئيسي بفضل علاقاتها المتوازنة مع الولايات المتحدة وإيران، ما قد يجعلها طرفًا محوريًا في تنفيذ أي اتفاق محتمل.

وفي موازاة ذلك، تجري إيران مشاورات مع سلطنة عُمان حول ترتيبات محتملة للملاحة في مضيق هرمز، لكن التحليل يشكك في إمكانية تقدم هذا المسار دون موافقة أمريكية، ما يعكس تعقيد المشهد الإقليمي وتشابك المصالح بين الأطراف المختلفة.