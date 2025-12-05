تقرير: مخاوف في حماس من اغتيالات قادة بارزين في دولة غير عربية

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم (الجمعة) أن حركة حماس تستعد لاحتمال استئناف عمليات اغتيال قادة الحركة المقيمين في دول غير عربية. وقالت مصادر رفيعة في الحركة إن المخاوف تصاعدت بعد اغتيال رئيس أركان حزب الله السابق طبطبائي في الضاحية ببيروت.

أفادت المصادر للصحيفة أنه رغم الوعود الأمريكية التي نُقلت لعدد من الجهات، بأن حدثًا مثل الهجوم في الدوحة عاصمة قطر في شهر سبتمبر الماضي لن يتكرر، فإن القيادة "لا تثق بإسرائيل". منذ الهجوم في الدوحة، أشارت المصادر، كثفت قيادة حماس من إجراءاتها الأمنية، بسبب الخشية من استمرار مراقبة القادة بوسائل مختلفة.

وأفاد مصدر آخر في صحيفة الشرق الأوسط أن "التوقعات قائمة بين الاغتيال ومحاولات الحكومة الإسرائيلية إفشال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مدعيًا أن الحركة لا تنوي التقدم نحو الاتفاق". وصرح مصدر في حماس للصحيفة بوجود مخاوف من تعرض القادة للأذى في دولة غير عربية، لكنه رفض تحديدها.