تستمر شهادات مروعة في الوصول من رحلة فلاي دبي التي تم تحويلها هذا الصباح (الأربعاء) إلى هبوط اضطراري في السعودية، وذلك إثر حادث خطير وقع في قمرة القيادة. في مقابلة هاتفية في برنامج "غرفة الأخبار" على i24NEWS العبرية، تحدثت مريم، إحدى الراكبات اللاتي كن على متن الطائرة، مع والدتها ياسمين التي كانت تنتظرها في مطار بن غوريون، عن لحظات الرعب التي عاشتاها.

"سمعنا صراخًا، ورأينا كميات من الدم"

مريم، التي كانت تتحدث عبر الهاتف أثناء انتظارها في ساحة مطار في السعودية، أعادت سرد اللحظات الصعبة: "قبل ساعة أو ساعتين من الهبوط سمعنا صراخاً من الطائرة. بدأ أحدهم بالصراخ... كنا نسمع صرخات، ثم فتحوا قمرة القيادة ورأوا كميات من الدم لشخص حاول ببساطة قتل الطيار وطعنه بسكين صغيرة. بعدها فقدت الطائرة السيطرة".

وبحسب أقوالها, الطائرة فقدت السيطرة بالكامل لعدة دقائق: "شعرنا أننا، انتهى الأمر، اننا على وشك التحطم. أنا بدأت أصرخ وادعو الله وقلت: 'لا أستطيع أن أموت، أنا الابنة الوحيدة لأمي، لا أستطيع أن أفعل هذا لأمي'".

بحسب قولها، فإن الركاب الإسرائيليين هم من سيطروا على الوضع: "من سيطر في النهاية على الحدث هنا هم الإسرائيليون من الطائرة، الذين قاموا ببساطة بتحييد المهاجم. وكان هنا أيضاً ممرضة، وكان هنا دكتور قدما العلاج الأولي للطيار. والحمد لله كان يوجد هنا عدة طيارين في الطائرة، وكأنهم هم من سيطروا على الطائرة، وفي النهاية الآن هبطنا هبوطاً اضطرارياً في السعودية."

"نحن لا نعرف بعد إذا كان الحديث يدور عن مهاجم."

عندما سُئلت بشكل صريح عما إذا كان الحديث بالفعل عن مهاجم صعد إلى الطائرة، أجابت مريم بحذر: "نحن لا نعرف بعد. هناك تفكير هنا أنه ربما أحد أفراد طاقم الطائرة. نحن في الواقع لا نعرف. أنا على الأقل لا أعرف." وبخصوص كيفية تحييد المهاجم، قالت: "أعتقد أنهم استخدموا القوة بأيديهم، أنا لم أكن في قمرة القيادة."

مريم وصفت أيضًا الوضع في الميدان بعد الهبوط: "الجميع هنا في حالة صدمة وذعر. هبطنا الآن في السعودية، وهم يقدمون الإسعافات الأولية للطيار الذي أُصيب، لا أعرف ما هي حالته لكنني أفهم أنها ليست جيدة، ونحن ننتظر لنرى ماذا سيفعلون بنا هنا".

في متابعة المحادثة، أبلغت بأن رجال الشرطة والأطباء دخلوا إلى المنطقة، وأنهم طلبوا من الركاب الجلوس، وهناك شائعات عن نقل إلى طائرة بديلة بهدف السفر إلى إسرائيل. وقالت: "كنا جميعاً متأكدين أننا لن نخرج من هنا أحياء". وأضافت: "لا أعرف إذا كان ذلك بسبب تحطم الطائرة، أم من إرهابي أو عملية قتل".

في مرحلة لاحقة من الحديث، وصفت مريم خطورة الحادث: "إنه ببساطة كما يبدو، هذا هجوم إرهابي في وسط رحلة جوية. هذا ما كان. وهذه لحظات، بل أكثر من لحظات، بضع دقائق كاملة وحتى قريب من عشر دقائق إلى ربع ساعة شعرنا خلالها أننا لن نخرج من هنا أحياء".