أنباء عن مقتل عبد الكريم نصر الله والد الأمين العام السابق لحزب الله وابن شقيقه في غارة في سوريا

أفادت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل والد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عبد الكريم نصر الله وابن شقيقه هادي نصر الله في غارة إسرائيلية بمدينة القصير في ريف حمص في سوريا.

وذكرت الأنباء أن الغارة جاءت بعد زيارة مبعوث خامنئي له في موقع سري بمدينة القصير في سوريا، حيث استهدفت الغارة الإٌسرائيلية منزله والمرافقين له، من بينهم حفيده هادي نصر الله.

وعلى صعيد متصل تداول مقطع فيديو لوالد نصر الله وهو يتحدث عن ابنه حسن ، يمكن رؤية هذا الفيديو في المنشور أدناه.

