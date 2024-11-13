أنباء عن مقتل عبد الكريم نصر الله والد الأمين العام السابق لحزب الله وابن شقيقه في غارة في سوريا

ووفقا للأنباء المتداولة وقعت الغارة بعد زيارة لمبعوث خامنئي في موقعه سري تواجد به في المدينة الواقعة في ريف حمص

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
عبد الكريم نصر الله والد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله ووالدته
عبد الكريم نصر الله والد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله ووالدته 27A

أفادت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل والد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عبد الكريم نصر الله وابن شقيقه هادي نصر الله في غارة إسرائيلية بمدينة القصير في ريف حمص في سوريا.

27a
هادي نصر الله - ابن شقيق حسن نصر الله 27a

وذكرت الأنباء أن الغارة جاءت بعد زيارة مبعوث خامنئي له في موقع سري بمدينة القصير في سوريا، حيث استهدفت الغارة الإٌسرائيلية منزله والمرافقين له، من بينهم حفيده هادي نصر الله.

وعلى صعيد متصل تداول مقطع فيديو لوالد نصر الله وهو يتحدث عن ابنه حسن ، يمكن رؤية هذا الفيديو في المنشور أدناه.

https://x.com/i/web/status/1856448724236419575

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات