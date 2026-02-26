نشر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على حسابه الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو من زيارته لإسرائيل، مصحوبًا بتعليق:"I love my India" in Israel. Long live the Israeli - India friendship.وترجمته: "أنا أحب بلدي الهند" في إسرائيل. تحيا الصداقة بين إسرائيل والهند.

موقع رئيس وزراء الهند في انستغرام

وحظي الفيديو بتفاعل واسع، حيث تجاوز عدد مشاهداته 3 ملايين خلال ثلاث ساعات فقط، مما يعكس الاهتمام الكبير بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، شارك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قصة شخصية مرتبطة بالهند، قائلاً إنه مدين لحكومة الهند وعائلته، وتحدث عن لقائه الأول بزوجته سارة في مطعم هندي في تل أبيب، مشيرًا إلى أن الطعام كان مذهلًا وأن اللقاء نفسه كان تجربة إيجابية ومميزة.

ويأتي هذا الفيديو ضمن جهود الجانبين لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية بين إسرائيل والهند، وإظهار الجانب الشخصي للعلاقات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.