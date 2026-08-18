تعرض مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، فجر الثلاثاء، لغارات جوية استهدفت مدرج الإقلاع ومرافق داخل المطار، في هجوم أثار جدلاً حول الجهة التي تقف وراءه، وسط اتهامات سورية وأميركية لإسرائيل بتنفيذ الضربات، في حين لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن العملية.

وقال مصدر عسكري سوري لوسائل إعلام محلية إن ثماني غارات استهدفت المطار، مشيراً إلى أن الضربات طالت مدرج الإقلاع وحظائر طائرات مهجورة، وأسفرت عن أضرار مادية من دون تسجيل إصابات.

واشنطن تتهم إسرائيل بالتصعيد

وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، معتبراً أنها تمثل "تصعيداً غير ضروري" لا يخدم الاستقرار الإقليمي.

ودعا باراك الأطراف المعنية إلى ضبط النفس واعتماد الحوار، مشيراً إلى أن الحكومة السورية الانتقالية لا تتبنى، وفق التقييم الأميركي، نهجاً هجومياً ضد إسرائيل ولا تستخدم قوات بالوكالة.

دمشق تدين الهجوم

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات، ووصفتها بأنها "عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وحذرت دمشق من أن الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، متهمة إسرائيل بمحاولة دفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

مطار ذو أهمية استراتيجية

يقع مطار أبو الظهور في الجزء الشرقي من ريف إدلب، ويكتسب أهمية استراتيجية بسبب موقعه الذي يربط مناطق مختلفة في شمال سوريا. كما كان يستخدم في السابق لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود خلال الرحلات الطويلة داخل الأراضي السورية.

وتعد هذه الغارات أول هجوم من هذا النوع يستهدف المطار، الذي لم يتعرض، وفق المعطيات الواردة، للضربات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالتزامن مع سقوط نظام بشار الأسد.

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الضربة تأتي وسط تنامي الدور التركي

وتأتي الضربات في ظل تنامي الحضور التركي في شمال سوريا، وسط تقارير عن تحركات أنقرة للمشاركة في إعادة تأهيل منشآت عسكرية سورية.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن الغارات وقعت عقب زيارة وفد عسكري تركي إلى مطار أبو الظهور بهدف بحث إعادة تأهيل مدرج الإقلاع.

وتشير هذه التطورات إلى أن المطار قد يكون جزءاً من صراع أوسع على النفوذ العسكري والأمني في سوريا، في وقت تتابع فيه إسرائيل بحذر تنامي الدور التركي وإمكانية إقامة قواعد أو منشآت عسكرية تركية في الأراضي السورية.