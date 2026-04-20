جوزيف عون يؤكد أنه اختار التفاوض مع إسرائيل من أجل "إنقاذ لبنان"

صرّح الرئيس اللبناني جوزيف عون أمام النواب بأنه اختار مسار المفاوضات مع إسرائيل من أجل "إنقاذ لبنان"، معتبرًا أن بلاده تقف عند منعطف حاسم بين مواصلة الحرب والبحث عن استقرار دائم.

وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة، أكد عون أن بيروت تواجه خيارين: الاستمرار في الصراع بما يحمله من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وعلى السيادة الوطنية، أو الدخول في مناقشات لوضع حد له. وقال: "لقد اخترت التفاوض"، معربًا عن أمله في إمكانية إخراج البلاد من الأزمة.

وأوضح الرئيس اللبناني أن هذه المحادثات مع إسرائيل منفصلة عن أي مفاوضات إقليمية أخرى، في إشارة إلى المناقشات بين واشنطن وطهران بشأن وقف إطلاق النار. ومن جانبها، تؤكد إيران أن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يجب أن يمنع إسرائيل من ضرب حزب الله في لبنان.

أشار جوزيف عون إلى أن الوفد اللبناني سيبقى برئاسة سيمون كرم، منهياً بذلك التكهنات الداخلية حول احتمال تغيير الفريق.

وفقاً للرئاسة اللبنانية، فإن أهداف المناقشات مع إسرائيل هي الحصول على وقف العمليات الإسرائيلية، وإنهاء الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود بين البلدين.

وأكد عون أيضاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن دعمه للمطالب اللبنانية خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين الخميس الماضي. غير أنه لم يعط أي إشارة إلى احتمال عقد لقاء قريب مع ترامب أو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.