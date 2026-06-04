توتر وغضب بعد محاولة نائب من حزب بن غفير اقتحام مدرسة بقرية عربية |فيديو

شهدت بلدة طوبا الزنغرية شمال إسرائيل توتراً خلال زيارة عضو الكنيست تسفي سوكوت (عوتسماه يهوديت)، حيث أفادت تقارير محلية بأن الزيارة قوبلت باعتراضات من عدد من السكان، ما أدى إلى حالة من الفوضى في المكان.

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ووفقاً لمقاطع متداولة، حاول النائب الدخول إلى مدرسة كانت مغلقة، مستخدماً أداة لفتح البوابة، في وقت تجمّع فيه عدد من السكان في محيط الموقع.

كما أظهرت تسجيلات قيام بعض السكان بتنظيف الشارع بعد مغادرة النائب، وسط أجواء متوترة سادت المنطقة خلال الزيارة.