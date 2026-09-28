نفى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن تلقيه تحذيرًا مباشرًا من رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل، قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب تقرير الصحيفة، أجرى عباس كامل اتصالًا بنتنياهو في بداية أكتوبر 2023، وحذره من احتمال شن هجوم من قطاع غزة، وذلك بعد تحذيرات مصرية سابقة بشأن تدهور الوضع في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب أن التحذيرات المصرية لم تتضمن موعدًا محددًا للهجوم أو تفاصيل عملياتية دقيقة، لكنها أشارت إلى أن الأوضاع في غزة كانت تتجه نحو "انفجار". ووفق التقرير، كان الرد الإسرائيلي أن الوضع في القطاع "تحت السيطرة الكاملة".

تحذيرات مصرية قبل هجوم 7 أكتوبر

يسرد تقرير "وول ستريت جورنال" سلسلة من التحذيرات المصرية التي سبقت هجوم حماس.

ففي يونيو/حزيران 2023، وصلت إلى إسرائيل، وفق التقرير، رسالة تحذيرية عامة بشأن هشاشة الوضع في غزة، مع دعوة إلى استئناف المفاوضات مع حماس.

وفي سبتمبر/أيلول، زار عباس كامل إسرائيل، ونقل تحذيرًا من أن الوضع في غزة أصبح خطيرًا وقد «ينفجر في وجه الجميع»، فيما أبلغ مسؤولون إسرائيليون الجانب المصري بأن الوضع تحت السيطرة.

وقبل أيام قليلة من هجوم 7 أكتوبر، أجرى كامل، بحسب الصحيفة، اتصالًا بمكتب نتنياهو، في وقت استمرت فيه التحذيرات المصرية حتى نحو 48 ساعة قبل الهجوم.

مكتب نتنياهو: "هذه الادعاءات نُفيت سابقًا"

ورد مكتب نتنياهو على التقرير نافيًا بشكل قاطع إجراء رئيس الوزراء محادثة مع عباس كامل خلال الفترة التي سبقت الهجوم.

وقال المكتب إن الادعاء "نُفي بالفعل في حينه"، متهمًا بإعادة طرحه مجددًا بهدف تضليل الجمهور الإسرائيلي.

وأضاف أن مصر نفت رسميًا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنها حذرت إسرائيل من هجوم 7 أكتوبر، مؤكدًا أن نتنياهو لم يلتقِ ولم يتحدث مع عباس كامل خلال الأشهر التي سبقت الهجوم.

كما نفى مكتب رئيس الوزراء أن يكون أي مسؤول استخباراتي إسرائيلي قد نقل إلى نتنياهو تحذيرًا مصريًا من هجوم وشيك من قطاع غزة.

تقارير متتالية عن تحذيرات قبل الهجوم

ويأتي تقرير "وول ستريت جورنال" في أعقاب تقارير أخرى أعادت إلى الواجهة قضية التحذيرات التي وصلت إلى إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر.

وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" قد أفادت في تقرير منفصل بأن عباس كامل وصل إلى إسرائيل قبل نحو أسبوعين من الهجوم في زيارة استمرت 67 دقيقة، بهدف التحذير من هجوم كبير محتمل من حماس.

كما ظهرت تقارير أخرى تحدثت عن تحذير من رئيس الإمارات محمد بن زايد لنتنياهو في الأسابيع التي سبقت الهجوم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، أُثيرت قضية رسالة نُقلت إلى إسرائيل من زعيم حماس يحيى السنوار عبر القيادي في حركة فتح سفيان أبو زايدة، تضمنت تحذيرًا من "زلزال" في ملف الأسرى والمفقودين. ووفق روايات المشاركين في جلسة أمنية عُقدت آنذاك، فُسرت الرسالة في البداية على خلفية قضية الباحثة إليزابيث تسوركوف والمعلومات الاستخباراتية المتوفرة في ذلك الوقت.

وتبقى الروايات بشأن طبيعة التحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، والجهات التي تلقتها وكيف فُسرت داخل إسرائيل، موضع خلاف بين التقارير الإعلامية والروايات الرسمية الإسرائيلية والمصرية.