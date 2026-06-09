أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لمشروع “موانئ نواتوم – محطة سفاجا” في مصر، في خطوة تمهيدية للتشغيل الكامل للمحطة خلال العام الجاري.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، قام وزير النقل المصري كامل الوزير، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، بجولة تفقدية في المحطة للاطلاع على جاهزية الأنظمة التشغيلية قبل بدء التشغيل الفعلي.

ويأتي المشروع ضمن اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً وُقعت عام 2023 مع هيئة موانئ البحر الأحمر، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا على البحر الأحمر.

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وقال وزير النقل المصري إن المحطة تمثل إضافة مهمة لدعم التنمية في إقليم الصعيد، وتعزيز الأنشطة التجارية والتعدينية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم حركة التصدير والاستيراد وجذب الاستثمارات الصناعية.

من جانبه، أكد الشامسي أن مصر تُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، مشيراً إلى أن المحطة ستسهم في تعزيز الربط التجاري عبر البحر الأحمر وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وتقام المحطة على مساحة 810 آلاف متر مربع، وتضم رصيفاً بطول 1000 متر، بطاقة مناولة سنوية تصل إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، إضافة إلى 50 ألف مركبة.

وتُعتبر محطة سفاجا أول منشأة بحرية دولية بهذا الحجم في صعيد مصر، في إطار جهود تطوير ميناء سفاجا ليصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً يربط مصر بالأسواق العالمية.

وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي توسيع استثماراتها في مصر، حيث تطور منطقة “كيزاد” الصناعية في شرق بورسعيد، إلى جانب استحواذها على حصة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال عام 2025.