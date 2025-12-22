اسرائيليون يجتازون الحدود السورية مرتين خلال 24 ساعة

اخترق سبعة مواطنين إسرائيليين الحدود اليوم (الاثنين) ودخلوا الأراضي السورية. هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع، وعثرت عليهم، وأعادتهم سالمين إلى الأراضي الإسرائيلية. سيتم تسليم المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية..

علمت قناة i24NEWS أن الشبان حاولوا عبور الحدود أمس، بل ووصلوا إلى منطقة السياج المحيط بوسط هضبة الجولان. ونتيجة لذلك، استدعى الجيش الإسرائيلي سيارة شرطة، واقتاد الشبان إلى مركز شرطة كاتسرين. أُطلق سراحهم ليلًا دون قيود، لكنهم عبروا الحدود إلى سوريا صباح اليوم التالي. وصرحت الشرطة: "بعد التأكد من عدم ارتكابهم أي مخالفة، أُطلق سراحهم".

أفاد الجيش الإسرائيلي أنه "يدين بشدة الحادث ويؤكد أن الحديث يدور عن حادث خطير يشكل جريمة جنائية تشكل خطراً على المواطنين وعلى قوات الجيش الإسرائيلي".