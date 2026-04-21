قدمت النيابة العامة الاثنين إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد سبعة متهمين الذين خدموا كضباط في قوات الأمن الإسرائيلية، بتهم تلقي رشوة، سرقة من قبل موظف عام، تبييض أموال، تعطيل سير العدالة، مخالفات ضريبية ومخالفات أخرى. وتعد هذه أخطر قضية أمنية حتى الآن خلال الحرب.

من لائحة الاتهام يتضح أن المتهمين نفذوا المخالفات في إطار نشاطهم كضباط في وحدات مصنفة في الجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل. المتهمون عملوا على مدى عدة أشهر، خلال السنة الأخيرة، مستغلين وظائفهم وصلاحياتهم، واستولوا بشكل غير قانوني على مبالغ وأملاك بقيمة إجمالية تبلغ عشرات الملايين من الشواقل.

قام معظم المتهمين بغسل مبالغ الرِشوة والسرقة عن طريق العملات الرقمية. خلال التحقيق تم ضبط محافظ عملات رقمية وأموال نقدية بقيمة إجمالية تزيد عن 50 مليون شيكل. بعد أن علم بعض المتهمين ببدء التحقيق واعتقال أحد المتورطين في القضية، قام ثلاثة متهمين بالعمل على إخفاء أدلة بقصد عرقلة التحقيق.

يُحقق في القضية حالياً، من بين أمور أخرى، بتهم تتعلق بأمن الدولة. بالتوازي مع لائحة الاتهام، طُلب من المحكمة أن تأمر باعتقال أربعة متهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم، وفرض قيود على المتهمين الثلاثة الآخرين حتى انتهاء الإجراءات.