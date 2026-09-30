بعد أن هبطت رحلة فلاي دبي اليوم (الأربعاء) في مطار تبوك بالسعودية، توجهت إسرائيل إلى السعوديين بطلب إرسال رحلة إنقاذ إسرائيلية إلى المطار، يتم تنفيذها بواسطة شركة ال عال أو سلاح الجو الإسرائيلي. السعوديون رفضوا الطلب الإسرائيلي، في خطوة فاجأت الجهات السياسية في إسرائيل، التي كانت متأكدة أن مثل هذه الرحلة ستحظى بموافقتهم.

من بين أمور أخرى، اقترحت إسرائيل أن تتم عملية الإنقاذ بواسطة طائرة ستصل دون علامات إسرائيلية، لكن السعوديين في النهاية رفضوا ذلك أيضًا. في نهاية المطاف، تم إخراج الركاب الإسرائيليين بواسطة رحلة أخرى تابعة لشركة فلاي دبي كانت قد هبطت في السعودية في وقت سابق.

في إسرائيل، كما ذُكر، فوجئوا تمامًا من الرفض السعودي للسماح لطائرة إسرائيلية بالوصول إلى المملكة من أجل نقل الركاب الإسرائيليين. المفاجأة في جهاز الأمن الإسرائيلي تأتي على خلفية التقارب النسبي بين البلدين في ظل التوتر المتزايد مع إيران والحوثيين في اليمن. مصدر مقرب من العائلة المالكة السعودية قال بهذا الشأن لقناة i24NEWS: "على إسرائيل أن تدرك أنه لا يمكن فرض التطبيع".

وفي غضون ذلك، في الساعة الأخيرة، تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد. ناقش الاثنان قضية تأمين الطائرات الإسرائيلية الواصلة إلى الإمارات، وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدين - رغم المحاولات للإضرار بهذه العلاقة.

نلفت الانتباه إلى أنه في السنوات الثلاث الأخيرة، حرص الإماراتيون، بتوجيه من الرئيس محمد بن زايد، على إبقاء خط الرحلات بين تل أبيب ودبي مفتوحًا حتى في الأوقات التي شهدت فيها إسرائيل توترات أمنية وألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى البلاد، وكذلك خلال الحرب مع إيران حينما امتدت التهديدات أيضًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.