الأردن يكشف عن الطائرة المسيرة "شاهين" خلال العرض العسكري لليوبيل الفضي وهذه مميزاتها

شهد الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، الفعالية الوطنية التي نظمت بمناسبة احتفال اليوبيل الفضي لتوليه السلطات الدستورية، والتي تزامنت مع الذكرى الخامسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي، وقد أقيمت هذه الفعالية في العاصمة الأردنية، عمان.

وفي إطار هذه الفعالية، تم الكشف عن عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي تم استحداثها خلال فترة حكمه.

من بين هذه الأسلحة، تم الإعلان عن طائرة منظومة "شاهين" المسيرة، والتي تعد منظومة استطلاع جوي مسلحة جديدة، دخلت حديثاً الخدمة في سلاح الجو الملكي للمملكة.

وأشار عريف الحفل، الذي تم بثه على الهواء مباشرة، إلى أن الطائرة "شاهين" قادرة على الطيران لمدة تتجاوز 24 ساعة متواصلة، ولديها القدرة على استخدام الأسلحة الذكية لمهاجمة الأهداف الثابتة والمتحركة، مما يجعلها سلاحاً استراتيجياً مهماً للدولة الأردنية.

https://twitter.com/i/web/status/1799867425116062096