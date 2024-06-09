الأردن يكشف عن الطائرة المسيرة "شاهين" خلال العرض العسكري لليوبيل الفضي وهذه مميزاتها

شهد الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، الفعالية الوطنية التي نظمت بمناسبة احتفال اليوبيل الفضي لتوليه السلطات الدستورية، والتي تزامنت مع الذكرى الخامسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي، وقد أقيمت هذه الفعالية في العاصمة الأردنية، عمان.

وفي إطار هذه الفعالية، تم الكشف عن عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي تم استحداثها خلال فترة حكمه.

من بين هذه الأسلحة، تم الإعلان عن طائرة منظومة "شاهين" المسيرة، والتي تعد منظومة استطلاع جوي مسلحة جديدة، دخلت حديثاً الخدمة في سلاح الجو الملكي للمملكة.

وأشار عريف الحفل، الذي تم بثه على الهواء مباشرة، إلى أن الطائرة "شاهين" قادرة على الطيران لمدة تتجاوز 24 ساعة متواصلة، ولديها القدرة على استخدام الأسلحة الذكية لمهاجمة الأهداف الثابتة والمتحركة، مما يجعلها سلاحاً استراتيجياً مهماً للدولة الأردنية.

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ووجه العاهل الأردني خلال الفعالية خطابا للأردنيين والأردنيات بهذه المناسبة الوطنية.

وقال الملك مخاطبا الأسرة الأردنية الواحدة: "اليوم أشكركم، فقد كنتم دوما إلى جانبي، أستمد من أسرتي الكبيرة على امتداد هذا الوطن العظيم الإرادة والتفاؤل، ومن أسرتي الصغيرة المحبة والقوة. وعهدي لكم أن يبقى الأردن حرا عزيزا كريما آمنا مطمئنا، على العهد ماضون وإياكم، والله ولي التوفيق.

وتحدث الملك قائلاً: خمسة وعشرون عاما منذ أن توليت أمانة خدمة هذا الوطن. الأردن الغالي بأرضه وأهله، وأنا أرى فيه رجالا ونساء وشبابا، بجباه مرفوعة وهامات عالية وقيم أصيلة.

وأضاف: أرى فيهم شجاعة الجندي الذي سارع نحو الحدود لنجدة أم وأطفالها ليصلوا بر الأمان، وإنسانية الطبيب الذي لم يتردد ولو للحظة عن مساندة أشقائه تحت القصف ووسط المعارك، وتابع: أرى إخلاص معلم أدى أنبل رسالة ليبني جيلا، وإصرار شاب بادر وأنجز ليبني الوطن".