تحذير أمني إسرائيلي: تهريب السلاح من مصر والأردن يتصاعد ويهدد الأمن الإستراتيجي

حذّر رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك من تصاعد ما وصفه بـ”التهديد الاستراتيجي المتواصل“، في أعقاب ازدياد محاولات تهريب السلاح إلى داخل إسرائيل باستخدام طائرات مُسيّرة، انطلاقًا من الأراضي المصرية والأردنية.

وبحسب تصريحات رئيس الشاباك، فإن هذه الظاهرة لم تعد حوادث فردية أو محاولات معزولة، بل باتت تشكّل نمطًا منظمًا تتورط فيه شبكات تهريب تعمل على استغلال التطور التكنولوجي وقدرات الطائرات المسيّرة لتجاوز أنظمة المراقبة والحدود.

وأشار إلى أن السلاح المُهرّب، والذي يشمل بنادق وذخائر ووسائل قتالية متقدمة، يصل في كثير من الأحيان إلى منظمات إجرامية وأطراف معادية، ما يفاقم من مستوى التهديد الأمني الداخلي ويزيد من احتمالات التصعيد والعنف.

وأوضح الشاباك أن الأجهزة الأمنية تعمل بالتنسيق مع الجيش والشرطة على تطوير وسائل رصد واعتراض متقدمة، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني مع الدول المجاورة، في محاولة للحد من هذه الظاهرة قبل تحولها إلى خطر يصعب احتواؤه.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا أمنيًا متزايدًا، وسط مخاوف من أن يسهم تهريب السلاح عبر المسيّرات في تغيير معادلات الأمن والاستقرار داخل البلاد