استدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل بعد تنكيس العلم التركي في السفارة التركية حدادا على إسماعيل هنية

نكست السفارة التركية في تل أبيب علمها إلى نصف السارية صباح اليوم (الجمعة) - "حدادا" على إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتيل هذا الأسبوع في طهران. وفي أعقاب هذا التصرف، أمر وزير الخارجية يسرائيل كاتس باستدعاء نائب السفير التركي لتوبيخه بشدة.

وقال وزير الخارجية كاتس: "إن إسرائيل لن تقبل عبارات المشاركة في الحداد على قاتل مثل إسماعيل هنية الذي ترأس منظمة حماس الإرهابية التي ارتكب أعمال الاغتصاب والقتل في 7 أكتوبر، بل وصلى صلاة الشكر مع أصدقاءه وتمنى النجاح للقتلة على خلفية الصور المروعة التي شاهدها في التلفزيون. إذا كان ممثلو السفارة يريدون الحداد، فليذهبوا إلى تركيا وليحزنوا مع سيدهم أردوغان، الذي يحتضن منظمة حماس الإرهابية ويدعم أعمال القتل والفظائع التي تقوم بها".

https://x.com/i/web/status/1819308304415244410