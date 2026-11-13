أوضح الصحافي من الجولان عطا فرحات أن الموقف الإسرائيلي الرافض للانسحاب من الجنوب السوري ينبع من رؤية أمنية وعسكرية بحتة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت توجه رسائل حاسمة للقيادة السورية الجديدة بضرورة إنجاز الاستحقاقات المطلوبة قبل فوات الأوان.

وفي مداخلة له عبر شاشة قناة i24NEWS، بيّن فرحات أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول عدم إمكانية الانسحاب من الجنوب السوري في هذه المرحلة تعكس اعتبار تل أبيب لتلك المنطقة بمثابة «خاصرة رخوة» تشكل تهديداً مباشراً لأمنها، نظراً لغياب جيش سوري نظامي قادر على ضبط الحدود وحمايتها، وتواجد خلايا ومجموعات مسلحة تصنفها إسرائيل كتنظيمات إرهابية.

وأضاف المحلل السياسي أن هذه الرؤية تحظى بإجماع يتجاوز الخلافات الحزبية الداخلية؛ إذ سبق لعضو الكنيست غادي آيزنكوت أن شدد على ضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري لحين تحقق شروط صارمة، قد تفوق في صعوبتها شروط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي مقدمتها الانسحاب التركي من سوريا، وتشكيل حكومة ودولة مستقرة تمتلك جيشاً نظامياً قادراً على بسط سيطرته. وخلص فرحات إلى أن القرار في هذا الملف يظل بيد المؤسستين الأمنية والعسكرية اللتين تقيّمان حجم المخاطر الميدانية، وليس رهناً بتبدل الحكومات السياسية.

رسالة واشنطن التحذيرية لأحمد الشرع

وفي سياق متصل، تطرق عطا فرحات إلى الموقف الأمريكي وتصريحات مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب بشأن إعادة واشنطن النظر في الملف السوري، موضحاً أن ذلك يمثل رسالة تحذيرية مباشرة إلى أحمد الشرع مفادها أن «موعد الحساب بات قريباً ولن يطول».