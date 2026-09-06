اعتداءات المستوطنين أمام القضاء الأمريكي.. الطيبة تبدأ جمع ملفات المتضررين

أعلنت بلدية الطيبة في محافظة رام الله، في بيان نشرته في 1 سبتمبر/أيلول 2026، بدء جمع بيانات أبناء البلدة من حاملي الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ممن يقولون إنهم تعرضوا لاعتداءات أو أضرار في ممتلكاتهم أو مُنعوا من الوصول إليها.

ودعت البلدية، بحسب إعلانها، المتضررين إلى تسجيل بياناتهم وتقديم المعلومات المتعلقة بالاعتداءات والأضرار التي لحقت بهم أو بممتلكاتهم، في إطار إعداد ملف قانوني تمهيدًا لتحرك مدني محتمل أمام القضاء الأمريكي.

وذكر الإعلان اسم Olive Branch Funding Group، وهي جهة فلسطينية-أمريكية، إلى جانب المحامي جوناثان كتاب (Jonathan Kuttab)، الذي قالت البلدية إنه مستعد لتغطية التكاليف القانونية المرتبطة بالقضية.

توثيق الأضرار

وتهدف عملية جمع البيانات إلى حصر الحالات وتوثيق طبيعة الأضرار والاعتداءات، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالممتلكات أو منع أصحابها من الوصول إليها، تمهيدًا لاستخدام هذه المعلومات ضمن أي إجراءات قانونية لاحقة.

القضية لم تُرفع بعد

ولا يعني إعلان البلدية أن دعوى قضائية رُفعت بالفعل أمام محكمة أمريكية، إذ تشير الخطوة الحالية إلى مرحلة جمع المعلومات والإعداد القانوني.

وفي حال تقديم الدعوى مستقبلًا، سيعتمد مسارها على الأدلة المتوفرة، والجهات التي ستُحدد كمدعى عليها، ومدى انطباق الاختصاص والقوانين الأمريكية على وقائع حدثت خارج الولايات المتحدة.

وتستهدف الدعوة، وفق إعلان البلدية، أبناء الطيبة المتضررين ممن يحملون الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة، وليس جميع سكان البلدة.