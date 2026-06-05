مهلة 72 ساعة فقط.. قرارات إخلاء مفاجئة تربك حي الورود في دمشق

تسليم إشعارات إخلاء في حي الورود بدمشق يثير قلقاً واسعاً بين السكان وسط غياب توضيحات رسمية حول التفاصيل والمصير النهائي للعائلات.

i24NEWS
i24NEWS
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أحمد الشرع
أحمد الشرعAP Photo/Mosaab Elshamy

أفادت تقارير سورية محلية عن تداول سكان سوريون في حي الورود بالعاصمة السورية دمشق معلومات تفيد بتسليم إشعارات إخلاء لعدد من العائلات المقيمة في مساكن كانت مخصصة سابقاً لعسكريين وضباط، وسط حالة من القلق بسبب ضيق المهلة الممنوحة وصعوبة تأمين بدائل سكنية.

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سوريا : قلق في حي الورود بعد إنذارات بإخلاء مساكن العسكريين السابقين

وبحسب روايات الأهالي، طُلب من بعض السكان إخلاء شققهم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مع مطالبة حاملي بطاقات “التسوية” بمراجعة جهات محددة لاستكمال إجراءات إدارية مرتبطة بالملف، بما في ذلك التوقيع على تعهدات تتعلق بالإخلاء.

وأفادت المصادر المحلية بأن المتضررين من القرار يضمون عائلات مدنية إلى جانب عسكريين سابقين، في حين أثار التوقيت حالة من القلق، خاصة مع تزامنه مع فترة الامتحانات المدرسية للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية توضح عدد الشقق المشمولة أو الأساس القانوني للإجراءات، فيما تبقى المعلومات المتداولة مستندة إلى شهادات سكان ومصادر محلية بانتظار توضيحات رسمية.

ويُعد ملف المساكن المرتبطة بالمرحلة السابقة من أكثر الملفات الحساسة في بعض أحياء دمشق وريفها، في ظل استمرار الجدل حول أوضاع الإقامة وحقوق السكن والتسويات الإدارية.

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