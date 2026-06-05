أفادت تقارير سورية محلية عن تداول سكان سوريون في حي الورود بالعاصمة السورية دمشق معلومات تفيد بتسليم إشعارات إخلاء لعدد من العائلات المقيمة في مساكن كانت مخصصة سابقاً لعسكريين وضباط، وسط حالة من القلق بسبب ضيق المهلة الممنوحة وصعوبة تأمين بدائل سكنية.

وبحسب روايات الأهالي، طُلب من بعض السكان إخلاء شققهم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مع مطالبة حاملي بطاقات “التسوية” بمراجعة جهات محددة لاستكمال إجراءات إدارية مرتبطة بالملف، بما في ذلك التوقيع على تعهدات تتعلق بالإخلاء.

وأفادت المصادر المحلية بأن المتضررين من القرار يضمون عائلات مدنية إلى جانب عسكريين سابقين، في حين أثار التوقيت حالة من القلق، خاصة مع تزامنه مع فترة الامتحانات المدرسية للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية توضح عدد الشقق المشمولة أو الأساس القانوني للإجراءات، فيما تبقى المعلومات المتداولة مستندة إلى شهادات سكان ومصادر محلية بانتظار توضيحات رسمية.

ويُعد ملف المساكن المرتبطة بالمرحلة السابقة من أكثر الملفات الحساسة في بعض أحياء دمشق وريفها، في ظل استمرار الجدل حول أوضاع الإقامة وحقوق السكن والتسويات الإدارية.