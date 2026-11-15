قُتل رجل يبلغ نحو 50 عاماً، مساء السبت، جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيبة، بعد ساعات من مقتل لينا قاسم (زيدان) إثر إلقاء قنبلة شظايا على محل للحلويات في قرية كفر مندا، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام إلى 201 قتيلاً.

وأفادت التقارير بأن سيارة عُثر عليها بالقرب من موقع إطلاق النار في الطيبة، يُشتبه في أن الجناة استخدموها خلال تنفيذ الجريمة، قبل أن يضرموا النار فيها ويفروا من المكان.

نقل المصاب إلى المستشفى بحالة حرجة

وتلقى مركز الإسعاف التابع لنجمة داود الحمراء بلاغاً عن إطلاق النار عند الساعة 21:12، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى الموقع وعثرت على رجل فاقد للوعي، يعاني من إصابة نافذة.

وقال مسعف إنه عند وصوله وجد الرجل ملقى على الأرض من دون نبض أو تنفس، مشيراً إلى أن الطواقم بدأت فوراً عمليات الإنعاش، قبل نقله إلى المستشفى بحالة حرجة للغاية، حيث أُعلن لاحقاً عن مقتله.

شقيق لينا قاسم: فقدناها في لحظة

وجاءت جريمة الطيبة بعد ساعات من مقتل لينا قاسم في كفر مندا، إثر إلقاء قنبلة شظايا على محل للحلويات.

وقال سمير زيدان، شقيق الضحية، في حديث إعلامي إن شقيقته كانت امرأة بسيطة ومجتهدة، تعمل بجد من أجل إعالة أطفالها، وكان كل ما يشغلها إسعادهم.وأوضح أنها توجهت إلى قرية أخرى لشراء كعكة وحلوى استعداداً لعيد ميلاد حفيدتها، قبل أن تتحول رحلتها إلى مأساة، مضيفاً: «في لحظة واحدة دُمّر بيت كامل، ونحن لا نفهم حتى الآن كيف فقدناها».

ووصف زيدان شقيقته بأنها كانت محبوبة من الجميع، دائمة الابتسام وإدخال البهجة إلى نفوس من حولها، مشيراً إلى أنها تركت وراءها أربعة أبناء وابنة، وزوجاً من ذوي الإعاقة، وكانت المعيلة الوحيدة للأسرة بسبب إصابته وعدم قدرته على العمل.وأضاف: "جاء شخص واحد اليوم ودمّر عائلة بأكملها. لا توجد كلمات تصف حجم الألم"

أكثر من 200 قتيل للعام الرابع على التوالي

وبمقتل محمد إسحق عازم في الطيبة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 201، وفق المعطيات الواردة في التقرير، لتتجاوز الحصيلة حاجز 200 قتيل للعام الرابع على التوالي.

وتتعدد خلفيات جرائم القتل في المجتمع العربي، بين الثأر والنزاعات العنيفة بين المنظمات الإجرامية والصراعات العائلية، إلى جانب حالات العنف داخل الأسرة، وسط استمرار المخاوف من تفاقم الظاهرة.