أثار حفل عيد ميلاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أُقيم في جنوب إسرائيل بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، جدلاً سياسيًا واسعًا، بعد مشاركة عدد من كبار ضباط الشرطة في المناسبة،

وحضر الحفل حضره مسؤولون بارزون في جهاز الشرطة، بموافقة المفتش العام داني ليفي، ما أثار انتقادات من أطراف سياسية اعتبرت أن مشاركة ضباط في حدث ذي طابع شخصي قد تُفسَّر على أنها تداخل بين العمل الأمني والسياسي.

من بين الحاضرين قائد منطقة القدس اللواء أبشالوم فيلد. بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق وجود وزراء وأعضاء من الليكود، من بينهم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يحضر الحدث - واكتفى بالاتصال لتهنئته.

بالإضافة إلى قائد منطقة القدس، شوهد في المكان أيضًا قائد منطقة "يهودا والسامرة" في الشرطة ، وقائد منطقة المركز، وقائد الحرس الوطني ، وسامي مرسيانو، السكرتير الأمني لوزير الأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، شارك في الاحتفالات أيضًا أعضاء من حزب الليكود، من بينهم الوزير كرعي، الوزير إيلي كوهين، وعضو الكنيست أوشير شكليم.

رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت رد على الاحتفالات في منشور على شبكة X ووجه رسالة تهديد: "أي موظف عام، في أي منصب وفي أي مؤسسة حكومية، يخل بواجبه في الولاء للدولة ويستغل منصبه بطريقة سياسية وليست وطنية، سيُقال فوراً".

https://x.com/i/web/status/2050637355107635319 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كما أثارت صورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكعكة الحفل، تضمنت مجسمًا لحبل إعدام مثيرًا للجدل، موجة من التفاعل والانتقادات، نظرا لارتباطه بقانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"

مبادرات إبراهيم قالت في ردها على احتفالات الوزير بن غفير: "في اليوم الذي تم فيه تجاوز عتبة الـ100 قتيل في الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية السنة، وهو رقم قياسي على الإطلاق، كان يجب على وزير الأمن القومي أن يخرج لوسائل الإعلام ويقدم إجابات حول سياسة الإهمال الإجرامية التي يتبعها. كان يجب على كبار الشرطة عقد تقييم طارئ للوضع وتقديم خطة عاجلة للجمهور للقضاء على الجريمة. بدلاً من ذلك، يحتفل الوزير هذا المساء بعيد ميلاده مع جميع الضباط الكبار. لم يعد هناك سبب للجمهور أن يشعر بالمفاجأة".