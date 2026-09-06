كشفت مصادر لـ i24news، أن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة حماس في قطاع غزة، اعتقل العشرات من الغزيين الذين يقطنون في مكان عملية اختطاف رئيس الجهاز معين العرابيد من قبل قوة خاصة إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي بمنطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

المصادر أوضحت، أن غالبية من اعتقلوا تلقوا مساعدة من برنامج إغاثي لمنظمة دولية تبين أنه تم انتحال هويتها من قبل القوة الخاصة الإسرائيلية وقد تم نقلهم للتحقيق في أماكن سرية تتبع للجهاز، وعثر على شرائح اتصال إسرائيلية مع 5 منهم تبين أنهم مرتبطين بالمخابرات الإسرائيلية.

المصادر بينت، أن من بين المعتقلين 3 كانوا على علم بمهمة ومراقبة معين العرابيد لكنهم لا يعلمون بنية اختطافه، وكانوا يراقبون منزله على مدار الساعة وتحركاته، وقاموا بتصوير المنزل من الخارج إلى جانب تصويرهم لمركبته التي كان يضعها على بعد نحو 200 متر من المنزل لمنع تتبعه.

المصادر أشارت، إلى أن المعتقلين يتعرضون لتحقيقات قاسية من قبل جهاز الأمن الداخلي للإدلاء بمعلومات أمنية عما لديهم. مشيرةً إلى أنها تشابه العملية التي أطلقتها حماس لاعتقال عشرات المتخابرين مع جهاز الشاباك بعد تسلل قوة خاصة عام 2018 إلى خان يونس.

المصادر أكدت أن عناصر القوة الإسرائيلية كانوا يتسللون ويصلون مكان الاختطاف باستمرار ونفذوا مهام أمنية سرية قبل تنفيذ العملية في يومها الذي حدد مع بدء العرابيد التجهيز لعقد قران نجله الذي أصيب في اشتباك مع القوة نفسها.

بعض المصادر أكدت أن حماس اتخذت إجراءات أمنية كبيرة ونقلت قيادات من أماكن إلى أخرى خاصة أنهم كانوا على تواصل مع العرابيد الذي هو إلى جانب أنه رئيس الأمن الداخلي، ينشط في رئاسة لجنة أمنية مشتركة تضم جهاز الأمن العام والاستخبارات في كتائب القسام ويتم من خلالها تبادل أخطر المعلومات الأمنية في أوساط حماس.

المصادر أكدت أن العرابيد يعتبر كنزا استخباراتيا بالنسبة لحماس ولذلك ستستفيد منه إسرائيل كثيرا خلال التحقيقات معه لما يملكه من معلومات مهمة ليس فقط عن تركيبة القيادة الجديدة بغزة، بل أيضا لأنه يملك معلومات عن آليات تبادل المعلومات ونقل الرسائل ما بين القيادات وأماكن سرية وغيرها.