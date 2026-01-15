قضية تجسس خطيرة: لائحة اتهام ضد جندي في غفعاتي بتهمة العمل لصالح إيران

نشر أول : قدمت اليوم ، الأربعاء، لائحة اتهام ضد جندي في الخدمة النظامية، مقاتل في لواء «غفعاتي»، بتهم خطيرة تتعلق بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات عسكرية حساسة.

ونقلت رئيسة الشؤون الجنائية لي عيّاش أن الجندي، الذي التحق بالخدمة العسكرية قبل أكثر من عام بقليل، يُشتبه بأنه متورط في واحدة من أخطر قضايا التجسس التي كُشف عنها في إسرائيل حتى الآن، وفق ما أفاد به مسؤول أمني رفيع المستوى.

وبحسب التحقيق، تم اعتقال الجندي قبل نحو أربعة أشهر، في أواخر سبتمبر، ضمن عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك) والوحدة المركزية للتحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية، بمشاركة الشرطة الإقليمية وبمرافقة وزارة الأمن.

وأظهرت نتائج التحقيق أن الجندي كان على تواصل منذ يوليو 2025 مع جهات استخباراتية إيرانية، ونفذ بتوجيه منها عدة مهام أمنية مقابل مبالغ مالية. ووفق الشبهات، قام بنقل صور ومقاطع فيديو لمواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها منشآت وقواعد تابعة للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى معلومات تتعلق بوسائل قتالية وأنواع أسلحة وذخائر مستخدمة.

وقدّمت النيابة العسكرية مؤخرًا لائحة اتهام بحق الجندي تتضمن تهمًا من بينها التواصل مع عميل أجنبي، نقل معلومات للعدو، انتحال صفة شخص آخر، وعرقلة سير العدالة.

وكان قد فُرض على القضية أمر حظر نشر شامل، قبل أن يُسمح مساء اليوم بنشر تفاصيلها الأساسية في إطار صيغة مختصرة (برفرازة) أقرّتها الجهات المختصة.

من جانبه، نفى محامي الدفاع عن الجندي، الدكتور والمحامي نير دافيد، التهم المنسوبة إلى موكله، معتبرًا أن القضية ناتجة عن «خطأ في تحديد الهوية»، ومؤكدًا أن الجندي «يواصل أداء مهامه والمساهمة بشكل بارز»، على حد تعبيره.