الحوثيون يستعرضون زورقا حربيا من انتاجهم قادر على التخفي والمناورة، هذه أبرز المعلومات عنه

كشفت جماعة الحوثيين، أمس الجمعة، النقاب عن زورقهم المسير الجديد "طوفان 1" وعرضت مشاهد لتجربته على هدف بحري. وبحسب ما أظهرته المشاهد، فقد نجح الزورق في إصابة الهدف بدقة عالية، تاركاً وراءه دماراً.

مواصفات "طوفان 1":

زورق هجومي مسيّر

يحمل رأساً حربياً بوزن 150 كيلوغراماً

سرعته 35 ميلاً بحرياً في الساعة

يتميز بسرعة عالية وقدرة كبيرة على المناورة والتخفي

مخصص لمهاجمة الأهداف البحرية الثابتة والمتحركة القريبة

محلي الصنع

يأتي الكشف عن "طوفان 1" بعد يومين من نشر مشاهد استهداف القوات البحرية اليمنية لسفينة "TUTOR" بواسطة زورقين مسيّرين وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وأكدت القوات البحرية اليمنية أن العملية أسفرت عن غرق السفينة في البحر الأحمر.