الحوثيون يستعرضون زورقا حربيا من انتاجهم قادر على التخفي والمناورة، هذه أبرز المعلومات عنه
يأتي الكشف عن "طوفان 1" بعد يومين من نشر مشاهد استهداف القوات البحرية اليمنية لسفينة "TUTOR" بواسطة زورقين مسيّرين وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
كشفت جماعة الحوثيين، أمس الجمعة، النقاب عن زورقهم المسير الجديد "طوفان 1" وعرضت مشاهد لتجربته على هدف بحري. وبحسب ما أظهرته المشاهد، فقد نجح الزورق في إصابة الهدف بدقة عالية، تاركاً وراءه دماراً.
https://twitter.com/i/web/status/1804262024823570705
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مواصفات "طوفان 1":
زورق هجومي مسيّر
يحمل رأساً حربياً بوزن 150 كيلوغراماً
سرعته 35 ميلاً بحرياً في الساعة
يتميز بسرعة عالية وقدرة كبيرة على المناورة والتخفي
مخصص لمهاجمة الأهداف البحرية الثابتة والمتحركة القريبة
محلي الصنع
https://twitter.com/i/web/status/1804198085100261456
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يأتي الكشف عن "طوفان 1" بعد يومين من نشر مشاهد استهداف القوات البحرية اليمنية لسفينة "TUTOR" بواسطة زورقين مسيّرين وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
https://twitter.com/i/web/status/1803512224113127912
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وأكدت القوات البحرية اليمنية أن العملية أسفرت عن غرق السفينة في البحر الأحمر.