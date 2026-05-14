حكمت اليوم (الخميس) محكمة فدرالية في بروكلين بالسجن 15 عامًا على ميخائيل تشيكيفيشفيلي، مواطن جورجي يُدعى "القائد بوتشر"، زعيم المجموعة المتطرفة "Maniac Murder Cult" "عبادة القتل". أظهرت المحاكمة أن المتهم جند نشطاء وحرضهم على تنفيذ هجمات جماعية في نيويورك، مع التركيز على المجتمع اليهودي والأقليات العرقية. من بين المخططات المروعة التي كُشفت: مؤامرة لتسميم أطفال في مدارس يهودية في بروكلين ومحاولة لتجنيد عميل سري يتنكر بزي "بابا نويل" ويوزع حلوى مسمومة على أطفال من مجتمعات الأقليات خلال الأعياد.

هذا ووصفه المدعي الفيدرالي جوزيف بأنه "مجرم ينشر الكراهية وكان ينوي إيذاء وقتل أطفال". أُدين تشيكيفيشفيلي بالتحريض على ارتكاب جرائم كراهية وبنشر تعليمات لصنع قنابل وسم الريسين القاتل. أوضحت القاضية كارول باغلي إيمون أن العقوبة لم تُفرض بسبب آرائه المشوهة، بل بسبب دعواته الصريحة للعمل العنيف والإرهاب ضد الأبرياء.

https://x.com/i/web/status/2054698343066911049 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

خلال الجلسة، بدا تشيخيكفيشفيلي البالغ من العمر 22 عامًا أنه يحبس دموعه أثناء تلاوة الحكم. محاميه ادعى أن المتهم تعرض للتطرف عندما كان مراهقًا بسبب الاكتئاب والتنمر، لكن الادعاء شدد على أن الدعاية التي نشرها، بما في ذلك بيان كتبه بعنوان "الدليل للكارهين"، أدت إلى جرائم قتل فعلية في أنحاء العالم. تم تسليم تشيخيكفيشفيلي من مولدوفا إلى الولايات المتحدة في مايو 2025 بعد تحقيق واسع النطاق أجرته الـFBI وشرطة نيويورك، والتي أحبطت مخططاته القاتلة قبل تنفيذها.

القضية كشفت عن صلة مباشرة بين نشاطه تشيكيفيشفيلي وبين هجوم إطلاق نار الذي وقع في يناير 2025 في مدرسة "أنتيوخ" الثانوية في ناشفيل، حيث قتل طالب شخصاً واحداً وجرح آخر قبل أن ينتحر. أعلن المسلح أنه تصرف باسم طائفة "القائد بوتشر" وذكره بشكل صريح في بيانه. بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2024، قام مهاجم في تركيا بطعن خمسة أشخاص خارج مسجد، ونشر مواد الدعاية التابعة لتشيكيفيشفيلي قبل أن يبدأ عملية الطعن، مما أبرز الخطر العالمي الذي تشكله أنشطة الطائفة على الإنترنت.