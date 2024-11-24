تقرير: إطلاق نار على مشتبه به قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن

تقرير في الأردن: أطلقت قوات الأمن النار على رجل أطلق النار عليها الليلة (الأحد)، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان. ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الحادث له علاقة بالسفارة. وبحسب التقرير، ففي وقت مبكر من صباح اليوم، أطلق رجل النار على قوة دورية أمنية أردنية، وطاردت القوة مطلق النار وقتلته. وأصيب ثلاثة من رجال الأمن في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويخضع الحادث للتحقيق من قبل السلطات الأردنية

ووقع الحادث في حي الرابية بمدينة عمان حيث تقع السفارة الإسرائيلية. وتعتبر المنطقة مكانًا لمظاهرات متكررة ضد إسرائيل. وقد تضاعفت مثل هذه المظاهرات في العام الماضي، مع تزايد المشاعر المعادية لإسرائيل بين الشعب الأردني، في أعقاب الحرب في غزة.

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ورد المتحدث باسم الحكومة الأردنية: "إن حادث إطلاق النار في الصباح الباكر يشكل هجوماً إرهابياً على قوات الأمن العام الأردني. واستقرار الأردن وأمنه خط أحمر، والأردن سيرد بحزم على كل من يمس بأمنه. هذا الهجوم نفذه أصحاب سوابق إجرامية ومجرمي مخدرات، ولا تزال التحقيقات جارية حول هذا الحادث لمعرفة كافة التفاصيل وبهدف اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية المترتبة عليه"