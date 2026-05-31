صحيفة عبرية تفضح كواليس ما جرى مع بن غفير في سفينة اسطول غزة

كشفت صحيفة "معاريف" عن حالة توتر داخل سلاح البحرية الإسرائيلي، بعد أن حاول ضباط كبار منع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الصعود إلى سفينة عسكرية كانت تنقل معتقلين من نشطاء أسطول احتجاجي وصل إلى ميناء أشدود.

وبحسب ما نُشر، دفع بن غفير ضابطة برتبة مقدم كانت تحاول إيقافه وطلبت منه انتظار الموافقة الرسمية، قبل أن يتدخل ضابط برتبة عقيد لمحاولة منعه أيضًا، إلا أن الوزير واصل طريقه ودخل إلى السفينة والتقط مقطعًا مصورًا مع المعتقلين.

كما أفادت التقارير بأن أحد الضباط تعرّض لتهديدات مباشرة من بن غفير، الذي قال له بحسب المصادر: "سأمنع ترقيتك في الجيش"، في حين اكتفت القيادة العسكرية، بما فيها قائد سلاح البحرية ورئيس الأركان، بعدم إصدار أي موقف علني داعم للضباط في الحادثة.

واعترف الجيش الإسرائيلي لاحقًا بأن الوزير صعد فعلًا إلى السفينة أثناء وجود المعتقلين تحت مسؤولية الجيش، في رواية تتناقض مع معلومات سابقة. وأثار الحادث نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية حول حدود الصلاحيات والتداخل بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية.